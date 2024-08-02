Тестостерон опять победил. Вторая интерсекс-спортсменка успешно стартовала на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
7
7
2США
9
17
15
3Франция
9
11
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
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Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
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Греко-римская борьба
Дзюдо
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Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
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Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Ким Мин Джон
Тедди Рине
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алишер Юсупов
Тацуру Саито
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Энди Гранда
Темур Рахимов
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Деми Схурс / Уэсли Колкоф
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Беатрис Соуза
Раз Гершко
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милица Жабич
Ромен Дико
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ким Ха Юн
Кайра Оздемир
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Германия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Индия
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ким Вон Хо / Чон На Ын
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
ван Аанхольт/Дютц
Бобек/Нетцлер
Стейер/Пикон
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Юта Ватанабе / Ариса Нагашино
Сео Сунджае / Че Юнджун
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Ига Свентек
Анна Шмидлова
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Ботин/Триттель
Макхарди/Маккензи
Барроуз/Хенкен
Результаты
Конный спорт
Конкур, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Брени Пейдж
Виолетта Бардзиловская
Софиан Мефо
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Эмили Крэйг/Имоген Грант
Джанина Елена ван Гронинген/Ионела Козмук
Димитра Конту/Зои Фициу
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Финтэн Маккарти/Пол О'Донован
Стефано Оппо/Габриэль Соарес
Антониос Папаконстантину/Петрос Гкаидацис
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Имке Клеверинг/Вероник Меестер
Иоана Вринчану/Роксана Ангел
Джесс Моррисон/Аннабелль Макинтайр
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Мартин Синкович/Валент Синкович
Уэйн-Гриффит Оливер/Том Джордж
Роман Ресли/Андрин Гулих
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороНовак ДжоковичЛоренцо Музетти
Гандбол. Мужчины. Группа A
20:00скороЯпонияСловения
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороЕгипет (олимп.)Парагвай (олимп.)
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
20:30скороЧехияФранция
Прыжки на батуте. Мужчины
20:45скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
20:45скороФранцияЮАР
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
20:55скороАндерс АнтонсенЛи Цзии Чжиа
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:00скороАмина ЗинадиНести Петекио
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B
21:00скороАндерс Мол / Кристиан СорумСтевен ван де Велде / Мэттью Иммерс
Водное поло. Женщины. Группа A
21:05скороКитайВенгрия
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
21:15скороВеликобританияГермания
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:16скороСюй ЦичуаньВалерия Арболеда Мендоза
Теннис. Микст. Финал
21:30скороЧжан Чжичжэнь / Синьюй ВанКатержина Синякова / Томаш Махач
Фехтование. Мужчины. Финал
21:30скороЯпонияВенгрия
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:32скороКарина ИбрагимоваЭшлианн Лозада Мотта
Плавание. Мужчины
21:37скоро50 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
21:39скоро200 м н/с. Женщины. Финал
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:48скороЮлия ШереметаТина Рахими
Плавание. Женщины
21:49скоро200 м комплекс. Женщины. Финал
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
22:00скороЯпонияСША
20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тестостерон опять победил. Вторая интерсекс-спортсменка успешно стартовала на Олимпиаде

Стыдный бокс на Играх в Париже.

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Источник: Reuters

Второй день подряд боксерский турнир в Париже вызывает возмущение болельщиков. Участницы, которых совсем недавно обвиняли в повышенном уровне гормона тестостерона, продолжают двигаться к олимпийским медалям. Вслед за Иман Хелиф из Алжира свою путевку в четвертьфинал выбила из соперника Линь Юйтин из Тайваня.

Биологические отклонения

Последние сутки в СМИ Узбекистана была популярна новость, что их боксерша Ситора Турдибекова, выступающая в весовой категории до 57 кг, сойдется на олимпийском ринге с тайваньским трансгендером Линь Юйтин. Однако это неверная формулировка.

Правильнее боксершу будет называть интерсекс-человеком. Линь не меняла пола (по крайней мере, это не доказано), а родилась с отклонениями от гендерной нормы. Серия тестов показала, что у нее повышенный уровень тестостерона. История в целом такая же, как и у алжирки Хелиф.

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В начале карьеры ее строение тела не сильно кого-то волновало. В 2013-м она выиграла чемпионат мира среди юниоров и пошла штамповать победы во взрослом спорте. Много раз побеждала на чемпионатах страны, брала медали, в том числе золотые, на чемпионате Азии, а в 2018-м добралась до первой строчки чемпионата мира.

В прошлом году казалось, что громких успехов у нее больше не будет. На чемпионате мира IBA дисквалифицировала Линь вместе с алжиркой Иман, лишив их наград. «Было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований», — говорил тогда президент федерации Умар Кремлев. Вероятно, в данном случае имелись в виду проваленные тестирования на тестостерон. Обе боксерши не стали оспаривать свой бан.

Тем не менее на Олимпиаду они попали, благодаря конфликту IBA и МОК. Допуском спортсменов на Игры занималась специальная комиссия, которая ничего подозрительного в участии Хелиф и Юйтин не увидели.

Соперница выстояла

Линь нужно было впервые выходить на парижский ринг на следующий день после скандального боя алжирки Иман. Естественно, внимания за сутки стало к боксерше больше. Тайваньский телеканал TVBS даже смог задать ей несколько вопросов по горячей теме до первого боя на Олимпиаде, но Юйтин излучала уверенность: «Сосредоточена только на том, чтобы лучше выступать на ринге. Думаю, мои оппоненты боятся моей силы. Поэтому недоброжелатели просто ищут недостаток и раздувают из него большую проблему».

Поединок ⅛ финала Линь против Ситоры Турдибековой получился не таким стремительным, как скандальный накануне. Напомним, что итальянка Анждела Карини отказалась с боя с Хелиф, после того как пропустила пару ударов на первой минуте. Турдибекова же выдержала все три раунда.

Источник: Reuters

Конечно, у представительницы Узбекистана не было больших шансов. Линь Юйтин является фавориткой турнира и имеет первый номер «посева», тогда как у Ситоры его не было. Но страха в битве против человека с повышенным уровнем тестостерона Турдибекова не испытывала.

В первом раунде она так рьяно летела в борьбу, что в одном из эпизодов сорвала шлем с соперницы. Да, узбекская боксерша много пропускала, но все же одного судью из Венгрии Ситора смогла убедить. Правда, только на один раунд. Во втором Линь уже полностью доминировала, хоть и позволяла сопернице изредка наносить хорошие удары. Исход был очевиден.

Ринг Турдибекова покинула в слезах, но без скандала. Юйтин показывала скромные эмоции, но немного попозировала на камеру.

Источник: Reuters

Итальянка сдает назад

МОК вмешиваться в проведение турнира не собирается и снимать интерсекс-боксерш точно не планирует. «Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол, возраст спортсменов определяется на основе их паспорта. Мы увидели в новостях вводящую в заблуждение информацию об этих двух спортсменках. Они много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионатах мира и других турнирах, санкционированных IBA», — говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

Сейчас в организации больше переживают за безопасность боксерш из Тайваня и Алжира, которые в эти дни стали получать много хейта и угроз. Тем временем итальянка Анджела Карини, которая после поединка заявляла о несправедливости, неожиданно поменяла мнение о своей сопернице. Ей даже пришлось оправдываться за свой срыв.

«Я не специально не стала пожимать руку Хелиф. Прошу прощения у нее и у всех. Я была разозлена, ведь моя олимпийская мечта испарилась. Ничего не имею против Хелиф, более того, если однажды с ней встречусь снова, я ее обниму».

В четвертьфинале алжирка встретится с венгеркой Анной Хамори, которая полна решимости выбить Хелиф из турнира. «Я не боюсь. Мне плевать на шумиху в медиа и социальных сетях. Если она или он действительно мужчина, то моя победа станет еще более важной», — приводит слова Хамори New York Post.

Поединок алжирской и венгерской боксерш пройдет в субботу, 3 августа. Начало боя в 18.22 минуты по московскому времени. Тайванская спортсменка Юйтин свой четвертьфинал проведет в воскресенье. Ее встреча с болгаркой Светланой Станевой запланирована на 12.00. Если участницы с повышенным тестостероном смогут победить в этих поединках, то они гарантируют себе медали Олимпиады, так как в боксе проигравшие в полуфинале сразу же получают бронзовые награды.

Автор: Михаил Кузнецов

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