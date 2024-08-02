Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски — бронзовые призеры олимпийского турнира в миксте

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. У канадского дуэта три подачи навылет, четыре двойные ошибки и три брейка при четырёх брейк-пойнтах. У нидерландских теннисистов ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.