«Просто опустили ее». Неужели российскую спортсменку засудили в финале Олимпиады

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19-летняя российская спортсменка Анжела Бладцева к финалу соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024 подходила в статусе одного из фаворитов. В этом сезоне она выиграла Кубок мира, получала высочайшие оценки на международных стартах, поэтому рассчитывала на золото.

Но мечта Анжелы не сбылась — она заняла только пятое место.

Результат был неприятным, но, кажется, не обескураживающим. Когда Анжела сходила с батута, она явно была очень расстроена — чувствовала, что упражнение ей не удалось и оценка будет невысокой. Но могли ли судьи быть менее строгими и поставить баллы, позволяющие попасть в топ-3?

С одной стороны, Анжела не смогла исполнить своё упражнение идеально: заявленная трудность составляла 15,0, а фактическая — 14,4. С другой — судейские оценки — это всегда дело тонкое и сугубо профессиональное.

Мы попросили подвести итоги выступления Бладцевой главу Федерации прыжков на батуте России Николая Макарова и главного тренера сборной России Алексея Рыжкова, который был со спортсменкой в Токио.

Они уверены, что судьи несколько занизили оценку россиянке.

Николай Макаров:

«Выступление Анжелы оцениваю нормально. Судейство соревнований оцениваю отрицательно. Судейство техники было какое-то предвзятое, плохое, необъективное. У нас есть одна субъективная составляющая — оценка техники, и она была предвзятая. Причём в предварительной части соревнований всё было нормально, а потом была изменена бригада судей, и, когда судили финал, оценка техники кардинально изменилась. Те, кто понимают в батуте, шокированы тем, как судьи осуществили работу. Одну китаянку, кстати, опустили в ту же лужу, вторая просто упала.



Почему Анжела плакала? Она хотела сделать трудность 15,0, но сделала только 14,4, поэтому была очень сильно этим расстроена.



Решение о снижении трудности Анжела приняла во время выступления. Она посчитала, что не пройдёт полная трудность, и поменяла упражнение. Почувствовала, что не та высота, и поменяла один элемент, и трудность снизилась на 0,6. Ну поменяла и поменяла — никаких проблем нет.



Оценка техники у Анжелы должна быть намного выше, чем у победительницы Олимпийских игр, а она получила меньше. Для специалистов это явно. Это предвзятость или непрофессионализм — не знаю, что именно».

Алексей Рыжков:

«В финале мы настраивались на мощную программу. Но немного не получилось. Видимо, психология где-то дала сбой.



Но то, что показали судьи… Анжела на протяжении, наверное, последних 10 турниров не получала такую низкую оценку за техническое исполнение. Не хочу быть голословным, кого-то обвинять. Но исполнение призёров оставляет желать лучшего, если мы говорим об оценках.



У Анжелы был небольшой сбой. И было заранее просчитано, что в таком случае она меняет программу, — это наработано. Она поменяла программу без сбоев, но, честно говоря, сама себе проиграла балл по высоте.



На мой субъективный взгляд, соперниц чуть-чуть приподняли по техническому исполнению. Я думаю, что при грамотном оценивании упражнения Анжела могла бы подняться даже не на третье место, а на второе.



По своему потенциалу и возможностями, Анжела — это топ. И мы очень гордимся тем, что это спортсменка именно из России. Я уверен, что Анжела своё олимпийское золото ещё возьмёт, потому что у нас хорошая команда».

А что в протоколах?

Но давайте по фактам. Анжела во время четвёртого прыжка вышла в сторону. Из-за этого на ходу пришлось менять программу. Выход в сторону — это всегда понижение оценки горизонтального перемещения и вместе с ней — снижение высоты, поскольку в центре батута сетка толкает чуть лучше. А потеря высоты влечёт за собой и снижение оценки техники. В итоге после 57 баллов на Кубке мира она в квалификации Олимпиады набрала только 55,7, а в финале — только 55 с копейками.

Просто посмотрите на то, какие баллы получала Анжела Бладцева на соревнованиях в нынешнем сезоне. Получала, когда делала всё. На Олимпиаде она не сделала того, что могла, и получила совсем не то, что могла. Выступление на финале Олимпиады — эта худшее выступление в этом году среди тех, где Анжела полностью прошла комбинацию. Кивать в этой ситуации на судей, наверное, можно, если очень захотеть. Но в силах Анжелы было сделать так, чтобы не пришлось на них кивать.