«Я бы его обыграл». Дзюдоист Тасоев смотрел на победу Ринера в Париже-2024 с трибун

— Один из тех, кто был на трибунах — чемпион мира 2023 года Инал Тасоев, я смотрел с ним. Сам купил билеты на самолет, жилье. И смотрел на турнир, который мог выиграть.



После сказал: «Я бы его обыграл. Это не потому что я не участвую и мне легко говорить. Я был уверен в своих силах. С Россией результаты в дзюдо были бы совсем другие», — написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов.