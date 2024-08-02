Белорус Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады-2024 в прыжках на батуте

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Он показал результат 63,090 балла.

23-летний Литвинович также побеждал на Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония). Таким образом, он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Пьедестал дополнили два спортсмена из Китая. От ближайшего преследователя Литвинович оторвался более, чем на один балл. Российские спортсмены в мужских прыжках на батуте участия не принимали.