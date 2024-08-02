Первое золото нейтрального атлета в Париже: Литвинович победил в прыжках на батуте. Скоро медаль будет и у России

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Что случилось

В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх в Париже прошли соревнования по прыжкам на батуте. Весь пьедестал как у мужчин, так и у женщин заняли спортсмены из Китая и Белоруссии. У девушек серебро завоевала белоруска Виолетта Бордиловская, а у мужчин победил ее соотечественник Иван Литвинович. Оба атлета выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе, как и представители России. Это первые медали индивидуальных нейтральных спортсменовв Париже.

Добавим, что у женщин в прыжках на батуте соревновалась и спортсменка из России Анжела Бладцева — она заняла пятое место.

Кто он такой

Литвинович первым из нейтральных атлетов выиграл золото Олимпийских игр. Это 23-летний белорусский батутист, чемпион мира в командном зачете и олимпийский чемпион Токио-2020. Таким образом, в Париже Иван защитил свой титул, показав улучшенный результат: три года назад в Японии он набрал 61,715 балла, а сейчас — 63,090. Серебро Парижа взял китаец Ван Зисай (61,890), бронзу — его соотечественник Ян Лангю (60,950).

Почему РФ и Белоруссия не участвуют в Играх

Российский и белорусский Национальные олимпийские комитеты (НОК) не получили от МОК официального письма-приглашения поучаствовать в Олимпиаде-2024 в Париже. Такое решение принято в связи с санкциями, которые МОК ввел в отношении российского и белорусского спорта.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет оставил открытой возможность для атлетов двух государств выступить под нейтральным флагом. В Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России и 17 из Белоруссии.

Атлеты из Белоруссии и России выступают в качестве AIN (Athlеtes Individuels Neutres, в переводе с французского — «индивидуальные нейтральные спортсмены»).

Когда будет золото у России

У белорусских спортсменов под нейтральным флагом уже есть две медали, но и у российских точно будет как минимум одна. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного турнира, в котором встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Матч состоится в воскресенье, 4 августа. Шнайдер и Андреева уже гарантировали нашей команде серебро.