Первое золото нейтрального атлета в Париже: Литвинович победил в прыжках на батуте. Скоро медаль будет и у России

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
8
9
2Франция
11
12
13
3Австралия
11
6
5
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
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Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Сайя Сакакибара
Манон Веенстра
Зое Классенс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Жорис Доде
Сильвен Андре
Ромейн Маю
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Бериху Арегави
Грант Фишер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Данкан Скотт
Ван Шунь
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кайли Масс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Камерон Макивой
Бенджамин Прауд
Флоран Манаду
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Ван Зисай
Ян Лангю
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Чехия
Франция
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Ким Мин Джон
Тедди Рине
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алишер Юсупов
Тацуру Саито
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Энди Гранда
Темур Рахимов
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Деми Схурс / Уэсли Колкоф
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Беатрис Соуза
Раз Гершко
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милица Жабич
Ромен Дико
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ким Ха Юн
Кайра Оздемир
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Германия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Индия
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ким Вон Хо / Чон На Ын
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
ван Аанхольт/Дютц
Бобек/Нетцлер
Стейер/Пикон
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Юта Ватанабе / Ариса Нагашино
Сео Сунджае / Че Юнджун
Результаты
Расписание событий
Теннис. Микст. Финал
21:30скороЧжан Чжичжэнь / Синьюй ВанКатержина Синякова / Томаш Махач
Фехтование. Мужчины. Финал
21:30скороЯпонияВенгрия
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
22:00скороЯпонияСША
Баскетбол. Мужчины. Группа B
22:00скороФранцияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа B
22:00скороНорвегияЕгипет
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороФранция (олимп.)Аргентина (олимп.)
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
22:36скороАлександр ХижнякВандерли де Соуза
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
22:52скороТурабек ХабибуллаевАрлен Лопес
Пляжный волейбол. Женщины. Группа C
23:00скороСара Хьюз / Келли ЧенгСвенья Мюллер / Цинья Тилльман
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
23:05скороСербияПольша
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
23:08скороДжамили-Дини Абуду МоиндзеГерлон Конго
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
23:24скороАйюб Гадфа ДриссиДавид Чалоян
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
23:35скороКитайСША
Дзюдо. Микст. 1/16 финала
3.08скороИспанияМОК
Дзюдо. Микст. 1/16 финала
3.08скороМонголияИзраиль
Дзюдо. Микст. 1/16 финала
3.08скороИталияВенгрия
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
3.08скороНидерландыСербия
Дзюдо. Микст
3.08скороМикст. 1/8 финала. Япония - –
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
3.08скороКазахстанБразилия
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
3.08скороГерманияАвстрия
23:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первое золото нейтрального атлета в Париже: Литвинович победил в прыжках на батуте. Скоро медаль будет и у России

Спортсмен из Белоруссии — двукратный олимпийский чемпион.

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Что случилось

В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх в Париже прошли соревнования по прыжкам на батуте. Весь пьедестал как у мужчин, так и у женщин заняли спортсмены из Китая и Белоруссии. У девушек серебро завоевала белоруска Виолетта Бордиловская, а у мужчин победил ее соотечественник Иван Литвинович. Оба атлета выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе, как и представители России. Это первые медали индивидуальных нейтральных спортсменовв Париже.

Добавим, что у женщин в прыжках на батуте соревновалась и спортсменка из России Анжела Бладцева — она заняла пятое место.

Кто он такой

Литвинович первым из нейтральных атлетов выиграл золото Олимпийских игр. Это 23-летний белорусский батутист, чемпион мира в командном зачете и олимпийский чемпион Токио-2020. Таким образом, в Париже Иван защитил свой титул, показав улучшенный результат: три года назад в Японии он набрал 61,715 балла, а сейчас — 63,090. Серебро Парижа взял китаец Ван Зисай (61,890), бронзу — его соотечественник Ян Лангю (60,950).

Почему РФ и Белоруссия не участвуют в Играх

Российский и белорусский Национальные олимпийские комитеты (НОК) не получили от МОК официального письма-приглашения поучаствовать в Олимпиаде-2024 в Париже. Такое решение принято в связи с санкциями, которые МОК ввел в отношении российского и белорусского спорта.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет оставил открытой возможность для атлетов двух государств выступить под нейтральным флагом. В Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России и 17 из Белоруссии.

Атлеты из Белоруссии и России выступают в качестве AIN (Athlеtes Individuels Neutres, в переводе с французского — «индивидуальные нейтральные спортсмены»).

Источник: Reuters

Когда будет золото у России

У белорусских спортсменов под нейтральным флагом уже есть две медали, но и у российских точно будет как минимум одна. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного турнира, в котором встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Матч состоится в воскресенье, 4 августа. Шнайдер и Андреева уже гарантировали нашей команде серебро.

Автор: Гоша Чернов

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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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