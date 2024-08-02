Французы выиграли все медали в мужском турнире по BMX на Олимпиаде в Париже
Французские велогонщики поделили весь комплект медалей в гонке на BMX на Олимпийских играх в Париже.
Французские велогонщики поделили весь комплект медалей в гонке на BMX на Олимпийских играх в Париже.
Золото завоевал Жорис Доде, серебро — Сильвен Андре, а бронзу — Ромейн Маю.
В турнире среди женщин олимпийской чемпионкой стала австралийка Сайя Сакакибара, серебро завоевала голландка Манон Веенстра, бронзу выиграла швейцарка Зое Классенс.
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