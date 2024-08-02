Определились все участники плей-офф мужского волейбольного турнира Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
9
9
2Франция
11
12
13
3Австралия
11
6
5
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Сайя Сакакибара
Манон Веенстра
Зое Классенс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Жорис Доде
Сильвен Андре
Ромейн Маю
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Бериху Арегави
Грант Фишер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Данкан Скотт
Ван Шунь
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кайли Масс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Камерон Макивой
Бенджамин Прауд
Флоран Манаду
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Катержина Синякова / Томаш Махач
Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Венгрия
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Ван Зисай
Ян Лангю
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Чехия
Франция
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Ким Мин Джон
Тедди Рине
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алишер Юсупов
Тацуру Саито
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Энди Гранда
Темур Рахимов
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Деми Схурс / Уэсли Колкоф
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Беатрис Соуза
Раз Гершко
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милица Жабич
Ромен Дико
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ким Ха Юн
Кайра Оздемир
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Германия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Индия
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ким Вон Хо / Чон На Ын
Результаты
Расписание событий
Дзюдо. Микст. 1/16 финала
09:00скороИспанияМОК
Дзюдо. Микст. 1/16 финала
09:00скороМонголияИзраиль
Дзюдо. Микст. 1/16 финала
09:00скороИталияВенгрия
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:10скороНидерландыСербия
Дзюдо. Микст
09:10скороМикст. 1/8 финала. Япония - –
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:20скороКазахстанБразилия
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:20скороГерманияАвстрия
Дзюдо. Микст
09:30скороМикст. 1/8 финала. Франция - –
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:30скороКореяТурция
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
09:30скороХе Бинь ДжаоЧен Ю Фей
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
09:30скороАя ОхориКаролина Марин
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
09:30скороАн СеюнАканэ Ямагути
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
09:30скороРатчанок ИнтанонГрегория Мариска Тунджунг
Дзюдо. Микст
09:40скороМикст. 1/8 финала. Грузия - –
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:40скороУзбекистанКанада
Дзюдо. Микст
09:50скороМикст. 1/4 финала
Дзюдо. Микст
09:50скороМикст. 1/4 финала
Дзюдо. Микст
10:00скороМикст. 1/4 финала
Дзюдо. Микст
10:00скороМикст. 1/4 финала
Стрельба. Женщины
10:00скороСкит. Женщины. Квалификация
2 августа, источник: Чемпионат.com

Определились все участники плей-офф мужского волейбольного турнира Олимпиады

Стали известны все восемь четвертьфиналистов мужского волейбольного турнира Олимпиады-2024.

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Источник: Reuters

Последней путёвку забронировала сборная Японии, которой нужно было взять один сет у команды США.

В ¼ финала пробились Словения, Италия, Польша, Франция, США, Германия, Бразилия и Япония. Завершат борьбу после предварительного этапа Аргентина, Сербия, Канада и Египет.

Таким образом, завтрашний матч Канада — Сербия не будет иметь турнирного значения. Польша и Италия разыграют первое место в группе. Пары ¼ финала станут известны завтра, после завершения всех матчей.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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