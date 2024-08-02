Определились все участники плей-офф мужского волейбольного турнира Олимпиады

Последней путёвку забронировала сборная Японии, которой нужно было взять один сет у команды США.

В ¼ финала пробились Словения, Италия, Польша, Франция, США, Германия, Бразилия и Япония. Завершат борьбу после предварительного этапа Аргентина, Сербия, Канада и Египет.

Таким образом, завтрашний матч Канада — Сербия не будет иметь турнирного значения. Польша и Италия разыграют первое место в группе. Пары ¼ финала станут известны завтра, после завершения всех матчей.