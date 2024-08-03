Китай укрепился в лидерах медального зачета Олимпиады после седьмого дня

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Сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады в Париже после седьмого соревновательного дня.

2 августа китайцы завоевали семь наград — победы одержали Лун Даои/Ван Цзунъюань (синхронные прыжки в воду с 3-метрового трамплина) и бадминтонисты Чжэн Сивэй/Хуан Яцион (микст), серебро выиграли Ван Цзысай (прыжки на батуте) и Чжан Чжичжэнь/Синьюй Ван (теннис, микст), бронзовые медали получили Чжан Цюнюэ (стрельба из пневматической винтовки с 50 м с трех позиций), Янь Ланъюй (прыжки на батуте) и Ван Шунь (плавание, 200 м комплекс).

По итогам шести соревновательных дней на счету китайской сборной 31 медаль — 13 золотых наград, девять серебряных и девять бронзовых.

На второе место поднялась сборная Франции, которая за 2 августа выиграла в том числе три золотые награды. Всего у французов 11 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. На третьем месте команда Австралии (11−6−5).