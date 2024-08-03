Южнокорейская спортсменка выиграла золото Олимпиады в стрельбе из пистолета

Джиин принесла сборной Южной Кореи восьмую золотую медаль на Олимпиаде-2024. Отметим, что три из них были завоёваны в стрельбе, ещё три — в стрельбе из лука. У Франции 37-я медаль в целом, она продолжает занимать второе место в медальном зачёте. Майор принесла команде Венгрии шестую медаль.