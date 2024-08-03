Соболенко: Ожидала, что Свентек выиграет золото на Олимпиаде

Соболенко: ожидала, что Свёнтек выиграет золото на Олимпиаде | Источник: Getty Images

Напомним, польская теннисистка проиграла в полуфинале китаянке Чжэн Циньвэнь.

— Вы были удивлены результатами Олимпиады? Чжэн Циньвэнь и Донна Векич сыграют в финале.

— Не хочу ничего плохого говорить об игроках. Если честно, конечно, я ожидала, что Ига выиграет золотую медаль. Париж — это её место.

Но девушки играют в невероятный теннис. Думаю, что финал будет интересно смотреть. Наверное, я… не, не наверное. Буду смотреть финал, если в это время сама не буду играть матч. Уверена, что будет отличная борьба, — сказала Соболенко на пресс-конференции.