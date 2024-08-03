Две страны обратились к МОК из-за скандала с боксершами на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
9
9
2Франция
11
13
13
3Австралия
11
6
5
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Мужчины. Финал
Великобритания
Нидерланды
США
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Женщины. Финал
Румыния
Канада
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Мужчины. Финал
Оливер Зайдлер
Евгений Залатый
Симон ван Дорп
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Женщины. Финал
Каролин Флорейн
Эмма Твигг
Виктория Сенкуте
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Джин Ян
Камиль Еджевски
Вероника Майор
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Сайя Сакакибара
Манон Веенстра
Зое Классенс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Жорис Доде
Сильвен Андре
Ромейн Маю
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Бериху Арегави
Грант Фишер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Данкан Скотт
Ван Шунь
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кайли Масс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Камерон Макивой
Бенджамин Прауд
Флоран Манаду
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Катержина Синякова / Томаш Махач
Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Венгрия
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Ван Зисай
Ян Лангю
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Чехия
Франция
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Ким Мин Джон
Тедди Рине
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алишер Юсупов
Тацуру Саито
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Энди Гранда
Темур Рахимов
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Деми Схурс / Уэсли Колкоф
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Беатрис Соуза
Раз Гершко
Результаты
Расписание событий
Велоспорт - Шоссе. Мужчины
12:00скороГрупповая гонка. Мужчины. Финал
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
13:00скороХе Бинь ДжаоЧен Ю Фей
Теннис. Мужчины. Финал
13:00скороМэттью Эбден / Джор ПирсРаджив Рам / Остин Крайчек
Парусный спорт. Мужчины
13:00скороIQFoil. Мужчины. Финал
Парусный спорт. Женщины
13:00скороIQFoil. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. Группа F
13:00скороДаниэла Альварес / Таня МореноЛаура Людвиг / Луиза Липпман
Водное поло. Мужчины. Группа A
13:05скороХорватияГреция
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
13:45скороАвстралияИспания
Волейбол. Женщины. Групповой этап
14:00скороЯпонияКения
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
14:15скороСШАЮАР
Настольный теннис. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороНина ХаятаШин Юбин
Теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
14:30скороТэйлор Фритц / Томми ПолТомаш Махач / Адам Павлашек
Баскетбол. Женщины. Группа А
14:30скороСербияИспания
Гандбол. Женщины. Группа B
15:00скороБразилияАнгола
Настольный теннис. Женщины. Финал
15:30скороСун ИнгшаЧен Менг
Стрельба из лука. Женщины
15:33скороЖенщины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Стрельба из лука. Женщины
15:46скороЖенщины. Личное первенство. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
16:00скороАвстралияВенгрия
Бадминтон. Женщины. Матч за 3-е место
16:00скороПерли Тан / Муралитаран ТинааНами Матцуяма / Чихару Шида
Футбол. Женщины. 1/4 финала
16:00скороСША (олимп.)Япония (олимп.)
12:06 (мск), источник: РБК

Две страны обратились к МОК из-за скандала с боксершами на Олимпиаде

В НОК Венгрии подчеркнули, что олимпийские правила в боксе должны быть пересмотрены, если не предусматривают равных возможностей для женщин. Разъяснений также потребовала Болгария.

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Две страны обратились к МОК из-за скандала с боксершами на Олимпиаде | Источник: Reuters

Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии потребовали разъяснения у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допуска к женским соревнованиям по боксу на Играх в Париже проваливших гендерный тест спортсменок. Об этом сообщает Reuters.

«Мы полны решимости защищать права не только болгарских спортсменок, но и всех женщин-спортсменок, которым может быть потенциально нанесен ущерб из-за участия представителей противоположного пола в женских соревнованиях, — говорится в заявлении НОК Болгарии. — Кроме того, мы выражаем обеспокоенность состоянием здоровья женщин-спортсменок, поскольку научно доказано, что удары мужчин намного сильнее женских и могут привести к серьезным травмам и постоянным увечьям».

В то же время в НОК Венгрии сообщили, что глава организации немедленно инициировал консультацию со спортивным директором МОК для прояснения ситуации.

«Мы также консультируемся с руководством Олимпийского комитета Италии и других национальных олимпийских комитетов, чьи спортсмены выступают в этом виде», — говорится в заявлении.

«Фундаментальным требованием равных возможностей для женщин является то, что спортсменки, обладающие только женскими биологическими характеристиками, то есть биологически квалифицированы как женщины, без каких-либо сомнений должны соревноваться против женщин, — отмечается в тексте. — В противном случае права женщин — участниц соревнований на равные возможности и честную конкуренцию будут в корне ущемлены».

Как МОК отреагировал на критику

В МОК заявили, что на ЧМ-2023 эти две спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения IBA, когда они были внезапно дисквалифицированы без какой-либо надлежащей правовой процедуры». Отмечается, что решение изначально принималось исключительно генеральным секретарем IBA (эту должность занимает Крис Робертс), а правление IBA ратифицировало его позднее и постановило, что должна быть установлена «четкая процедура гендерного тестирования».

«Текущая агрессия против этих двух спортсменок полностью основана на этом произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры, особенно учитывая, что спортсмены участвовали в соревнованиях высшего уровня в течение многих лет. Правила допуска не должны меняться во время текущих соревнований, и любое изменение правил должно следовать соответствующим процедурам и должно быть основано на научных доказательствах. <…> МОК опечален оскорблениями, которым в настоящее время подвергаются эти два спортсмена», — также сказано в заявлении МОК.

В НОК Венгрии подчеркнули, что олимпийские правила в боксе должны быть пересмотрены, если не предусматривают равных возможностей для женщин.

Как на Олимпиаде разгорелся крупнейший скандал

МОК допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Париже Иман Хелиф (до 64 кг) из Алжира и Линь Юйтин (до 57 кг) из Тайваня, которые год назад были дисквалифицированы после биохимического теста на гендерное соответствие.

Это решение вызвало волну критики. Ирландская боксерша Келли Харингтон заявила, что на Олимпиаде не выйдет на ринг против «биологических мужчин» (термин, обозначающий женщин с мужским набором хромосом (XY). В Токио-2020 она встречалась с Хелиф и победила ее.

А после первого боя скандал разгорелся с большей силой. Стартовый поединок Хелиф на Олимпиаде прошел против итальянки Анджелы Карини, которая демонстративно отказалась продолжать бой на 46-й секунде после того, как пропустила несколько ударов.

После боя Карини опустилась посреди ринга на колени и заплакала. Сойдя с ринга, итальянка несколько раз сказала: «Это несправедливо». «Я вышла на ринг, выполнила свой долг боксера, пыталась бороться независимо от споров или чего-то еще. Это была моя Олимпиада, я хотела выиграть. После второго удара в нос я перестала дышать», — рассказала Карини.

«Это мог быть поединок всей моей жизни, но в тот момент мне пришлось спасать и свою жизнь», — добавила она. На следующий день 25-летняя Карини объявила об уходе из бокса.

Специальный докладчик ООН по проблеме насилия в отношении женщин Рим Альсалем назвала решение Карини отказаться от продолжения боя правильным. «Она следовала своим инстинктам и отдавала приоритет своей физической безопасности. Но она и другие спортсменки не должны были подвергаться этому физическому и психологическому воздействию. Это насилие по признаку пола», — написала представитель ООН в соцсети Х.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после боя выступила против допуска проваливших гендерный тест спортсменок к участию в женских соревнованиях. «И дело не в дискриминации кого-то, а в защите прав спортсменок, которые должны иметь возможность состязаться на равных. Это еще и вопрос, связанный с безопасностью. Думаю, что нужно учитывать последствия и не допускать дискриминации. Это была нечестная битва», — сказала Мелони.

Коллегу поддержал президент Сербии Александр Вучич, который назвал этот поединок безумием. «Ее ударил биологический мужчина, которому была предоставлена возможность боксировать с женщинами. Безумие охватило мир», — заявил Вучич.

Как проваливших гендерный тест спортсменок допустили к Олимпиаде

Во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели Иман Хелиф и Линь Юйтин были дисквалифицированы после гендерного теста, говорится в заявлении Международной ассоциации бокса (IBA).

Обе спортсменки до сих пор входят в топ-3 рейтингов своих весовых категорий. Линь Юйтин не стала обжаловать решение IBA в Спортивном арбитражном суде (CAS). Хелиф первоначально обжаловала это решение в CAS, но отозвала апелляцию в ходе разбирательства. Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг, а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг.

Основанием для дисквалификации стали два теста, проведенных во время чемпионатов миров в Стамбуле (2022 год) и в Нью-Дели (2023 год). Подробности результатов тестов не разглашаются из-за запрета на разглашение результатов медицинских анализов.

Однако глава Международной ассоциации бокса (IBA, ныне лишена международного признания) Умар Кремлев сообщил, что некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, но по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

Но наличие ХY-хромосомы не всегда говорит о том, что человек является мужчиной. Согласно сообщениям Daily Mail, у Хелиф, как и у легкоатлетки Кастер Семеня, есть нарушение полового развития (DSD). Это означает, что, хотя она родилась женщиной, у нее, тем не менее, могут быть хромосомы XY и повышенный уровень тестостерона. По данным OOН, доля таких на планете составляет до 1,7% (примерно такая же доля населения имеет рыжие волосы). Отмечается, что женщины с ХY-хромосомами могут вести полноценный образ жизни и рожать.

По словам советника Международной ассоциации регби по вопросам травмоопасности Росс Такер, исследования показывают, что удары биологических мужчин (женщин с ХY-хромосомами) на 162% сильнее ударов женщин. «Это как выставить 90-килограммового боксера против 60-килограммового», — заявил он Daily Mail.

IBA с 2020 года лишена права на проведение олимпийских турниров из-за несоответствия требованиям МОК, поэтому решения IBA не распространяются на Игры. Турнир проводит Boxing Unit, подконтрольная МОК организации.

Несмотря на то, что признанные МОК международные федерации отказались допускать на Игры спортсменок с превышенным уровнем тестостерона, Boxing Unit разрешил провалившим гендерный текст боксершам принять участие в турнире. В связи с этим многие эксперты высказали недоумение, что МОК не придерживается единого стандарта в данном вопросе. К примеру, Международная легкоатлетическая ассоциация отстранила Кастер Семеня от соревнований.

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