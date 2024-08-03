Две страны обратились к МОК из-за скандала с боксершами на Олимпиаде | Источник: Reuters

Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии потребовали разъяснения у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допуска к женским соревнованиям по боксу на Играх в Париже проваливших гендерный тест спортсменок. Об этом сообщает Reuters.

«Мы полны решимости защищать права не только болгарских спортсменок, но и всех женщин-спортсменок, которым может быть потенциально нанесен ущерб из-за участия представителей противоположного пола в женских соревнованиях, — говорится в заявлении НОК Болгарии. — Кроме того, мы выражаем обеспокоенность состоянием здоровья женщин-спортсменок, поскольку научно доказано, что удары мужчин намного сильнее женских и могут привести к серьезным травмам и постоянным увечьям».

В то же время в НОК Венгрии сообщили, что глава организации немедленно инициировал консультацию со спортивным директором МОК для прояснения ситуации.

«Мы также консультируемся с руководством Олимпийского комитета Италии и других национальных олимпийских комитетов, чьи спортсмены выступают в этом виде», — говорится в заявлении.

«Фундаментальным требованием равных возможностей для женщин является то, что спортсменки, обладающие только женскими биологическими характеристиками, то есть биологически квалифицированы как женщины, без каких-либо сомнений должны соревноваться против женщин, — отмечается в тексте. — В противном случае права женщин — участниц соревнований на равные возможности и честную конкуренцию будут в корне ущемлены».

Как МОК отреагировал на критику

В МОК заявили, что на ЧМ-2023 эти две спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения IBA, когда они были внезапно дисквалифицированы без какой-либо надлежащей правовой процедуры». Отмечается, что решение изначально принималось исключительно генеральным секретарем IBA (эту должность занимает Крис Робертс), а правление IBA ратифицировало его позднее и постановило, что должна быть установлена «четкая процедура гендерного тестирования».

«Текущая агрессия против этих двух спортсменок полностью основана на этом произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры, особенно учитывая, что спортсмены участвовали в соревнованиях высшего уровня в течение многих лет. Правила допуска не должны меняться во время текущих соревнований, и любое изменение правил должно следовать соответствующим процедурам и должно быть основано на научных доказательствах. <…> МОК опечален оскорблениями, которым в настоящее время подвергаются эти два спортсмена», — также сказано в заявлении МОК.

В НОК Венгрии подчеркнули, что олимпийские правила в боксе должны быть пересмотрены, если не предусматривают равных возможностей для женщин.

Как на Олимпиаде разгорелся крупнейший скандал

МОК допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Париже Иман Хелиф (до 64 кг) из Алжира и Линь Юйтин (до 57 кг) из Тайваня, которые год назад были дисквалифицированы после биохимического теста на гендерное соответствие.

Это решение вызвало волну критики. Ирландская боксерша Келли Харингтон заявила, что на Олимпиаде не выйдет на ринг против «биологических мужчин» (термин, обозначающий женщин с мужским набором хромосом (XY). В Токио-2020 она встречалась с Хелиф и победила ее.

А после первого боя скандал разгорелся с большей силой. Стартовый поединок Хелиф на Олимпиаде прошел против итальянки Анджелы Карини, которая демонстративно отказалась продолжать бой на 46-й секунде после того, как пропустила несколько ударов.

После боя Карини опустилась посреди ринга на колени и заплакала. Сойдя с ринга, итальянка несколько раз сказала: «Это несправедливо». «Я вышла на ринг, выполнила свой долг боксера, пыталась бороться независимо от споров или чего-то еще. Это была моя Олимпиада, я хотела выиграть. После второго удара в нос я перестала дышать», — рассказала Карини.

«Это мог быть поединок всей моей жизни, но в тот момент мне пришлось спасать и свою жизнь», — добавила она. На следующий день 25-летняя Карини объявила об уходе из бокса.

Специальный докладчик ООН по проблеме насилия в отношении женщин Рим Альсалем назвала решение Карини отказаться от продолжения боя правильным. «Она следовала своим инстинктам и отдавала приоритет своей физической безопасности. Но она и другие спортсменки не должны были подвергаться этому физическому и психологическому воздействию. Это насилие по признаку пола», — написала представитель ООН в соцсети Х.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после боя выступила против допуска проваливших гендерный тест спортсменок к участию в женских соревнованиях. «И дело не в дискриминации кого-то, а в защите прав спортсменок, которые должны иметь возможность состязаться на равных. Это еще и вопрос, связанный с безопасностью. Думаю, что нужно учитывать последствия и не допускать дискриминации. Это была нечестная битва», — сказала Мелони.

Коллегу поддержал президент Сербии Александр Вучич, который назвал этот поединок безумием. «Ее ударил биологический мужчина, которому была предоставлена возможность боксировать с женщинами. Безумие охватило мир», — заявил Вучич.

Как проваливших гендерный тест спортсменок допустили к Олимпиаде

Во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели Иман Хелиф и Линь Юйтин были дисквалифицированы после гендерного теста, говорится в заявлении Международной ассоциации бокса (IBA).

Обе спортсменки до сих пор входят в топ-3 рейтингов своих весовых категорий. Линь Юйтин не стала обжаловать решение IBA в Спортивном арбитражном суде (CAS). Хелиф первоначально обжаловала это решение в CAS, но отозвала апелляцию в ходе разбирательства. Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг, а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг.

Основанием для дисквалификации стали два теста, проведенных во время чемпионатов миров в Стамбуле (2022 год) и в Нью-Дели (2023 год). Подробности результатов тестов не разглашаются из-за запрета на разглашение результатов медицинских анализов.

Однако глава Международной ассоциации бокса (IBA, ныне лишена международного признания) Умар Кремлев сообщил, что некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, но по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

Но наличие ХY-хромосомы не всегда говорит о том, что человек является мужчиной. Согласно сообщениям Daily Mail, у Хелиф, как и у легкоатлетки Кастер Семеня, есть нарушение полового развития (DSD). Это означает, что, хотя она родилась женщиной, у нее, тем не менее, могут быть хромосомы XY и повышенный уровень тестостерона. По данным OOН, доля таких на планете составляет до 1,7% (примерно такая же доля населения имеет рыжие волосы). Отмечается, что женщины с ХY-хромосомами могут вести полноценный образ жизни и рожать.

По словам советника Международной ассоциации регби по вопросам травмоопасности Росс Такер, исследования показывают, что удары биологических мужчин (женщин с ХY-хромосомами) на 162% сильнее ударов женщин. «Это как выставить 90-килограммового боксера против 60-килограммового», — заявил он Daily Mail.

IBA с 2020 года лишена права на проведение олимпийских турниров из-за несоответствия требованиям МОК, поэтому решения IBA не распространяются на Игры. Турнир проводит Boxing Unit, подконтрольная МОК организации.