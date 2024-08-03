Гребцы из Великобритании завоевали золото в восьмёрке на Олимпиаде в Париже

В мужской восьмёрке победу одержали гребцы из Великобритании. Серебряные медали завоевала команда Нидерландов. Бронзовая награда — у сборной США.

Ранее сборная Румынии с большим отрывом победила в женской восьмёрке. Они оторвались от ближайших преследовательниц более чем на четыре секунды. Серебряные медали завоевала команда Канады. Бронзовая награда — у сборной Великобритании.