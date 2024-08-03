Белорусский гребец стал серебряным призером Олимпиады в Париже
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Белорус Евгений Золотой завоевал серебро среди одиночек в академической гребле на Олимпийских играх в Париже.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Белорус Евгений Золотой завоевал серебро среди одиночек в академической гребле на Олимпийских играх в Париже.
Результат 24-летнего белоруса оставил 6 минут 42,96 секунды. Золото завоевал трехкратный чемпион мира Оливер Цайдлер (6.37,57) из Германии, бронзу — нидерландец Симон ван Дорп (6.44,72).
Старт финального заплыва был отложен из-з поломки автобуса, который вез белоруса к месту соревнований.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Игры были допущены 15 россиян и 17 белорусов. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Франции они выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.