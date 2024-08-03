Белорусский гребец стал серебряным призером Олимпиады в Париже

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Игры были допущены 15 россиян и 17 белорусов. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Франции они выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.