Виктория Азаренко объяснила, почему для нее бронзовая медаль с ОИ лучше, чем серебряная

«Я помню, как играла против Марии Кириленко (российская теннисистка. — Прим. “Чемпионата”), и когда выиграла, то была, безусловно, самой счастливой на подиуме. Для меня бронзовая медаль намного лучше серебряной. Нужно, чтобы это было золото или бронза. Серебро, извините, пока мне не нравится. Проиграть в финале — эмоционально это очень тяжело», — сказала Азаренко на пресс-конференции после матча с Соболенко на турнире в Вашингтоне.
35-летняя белоруска также является чемпионкой Олимпиады-2012 в смешанном парном разряде. Она отказалась от участия в Олимпиаде в Париже, хотя ранее приняла приглашение МОК стать участницей соревнований.
Напомним, в ночь со 2 на 3 августа мск Азаренко на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне в матче ¼ финала уступила соотечественнице Арине Соболенко — 4:6, 4:6.