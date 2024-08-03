Виктория Азаренко объяснила, почему для нее бронзовая медаль с ОИ лучше, чем серебряная

«Я помню, как играла против Марии Кириленко (российская теннисистка. — Прим. “Чемпионата”), и когда выиграла, то была, безусловно, самой счастливой на подиуме. Для меня бронзовая медаль намного лучше серебряной. Нужно, чтобы это было золото или бронза. Серебро, извините, пока мне не нравится. Проиграть в финале — эмоционально это очень тяжело», — сказала Азаренко на пресс-конференции после матча с Соболенко на турнире в Вашингтоне.