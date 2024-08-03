Виктория Азаренко объяснила, почему для нее бронзовая медаль с ОИ лучше, чем серебряная

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
9
9
2Австралия
12
7
5
3Франция
11
13
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Си Хен Лим
Си Хен Нам
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Хун Ен Джон
Лиза Барбелин
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нина Хаята
Шин Юбин
Результаты
Парусный спорт
IQFoil. Мужчины. Финал
Том Ревени
Грэ Моррис
Люк ван Опзееланд
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Мэттью Эбден / Джон Пирс
Раджив Рам / Остин Крайчек
Результаты
Парусный спорт
IQFoil. Женщины. Финал
Марта Маджетти
Шэрон Кантор
Эмма Уилсон
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Мужчины. Финал
Великобритания
Нидерланды
США
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Женщины. Финал
Румыния
Канада
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Мужчины. Финал
Оливер Зайдлер
Евгений Залатый
Симон ван Дорп
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Женщины. Финал
Каролин Флорейн
Эмма Твигг
Виктория Сенкуте
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Джин Ян
Камиль Еджевски
Вероника Майор
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Сайя Сакакибара
Манон Веенстра
Зое Классенс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Жорис Доде
Сильвен Андре
Ромейн Маю
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Бериху Арегави
Грант Фишер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Данкан Скотт
Ван Шунь
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кайли Масс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Камерон Макивой
Бенджамин Прауд
Флоран Манаду
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Катержина Синякова / Томаш Махач
Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Венгрия
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Ван Зисай
Ян Лангю
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
14:30скороТэйлор Фритц / Томми ПолТомаш Махач / Адам Павлашек
Баскетбол. Женщины. Группа А
14:30скороСербияИспания
Гандбол. Женщины. Группа B
15:00скороБразилияАнгола
Настольный теннис. Женщины. Финал
15:30скороСун ИнгшаЧен Менг
Водное поло. Мужчины. Группа B
16:00скороАвстралияВенгрия
Бадминтон. Женщины. Матч за 3-е место
16:00скороПерли Тан / Муралитаран ТинааНами Матцуяма / Чихару Шида
Футбол. Женщины. 1/4 финала
16:00скороСША (олимп.)Япония (олимп.)
Гимнастика спортивная. Мужчины
16:30скороВольные упражнения. Мужчины. Финал
Стрельба. Мужчины
16:30скороСкит. Мужчины. Финал
Теннис. Женщины. Финал
16:30скороЧжэн ЦиньвэньДонна Векич
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
16:30скороАбдумалик ХалоковХосе Килес Бротонс
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
16:46скороКарло ПааламЧарли Сеньор
Дзюдо. Микст. Матч за 3-е место
17:00скороБразилияИталия
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороСловенияШвеция
Пляжный волейбол. Женщины. Группа F
17:00скороЛезана Пласетт / Алексия РишарТаня Хуберли / Нина Бруннер
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
17:02скороРами Мофид КиванОмари Джонс
Бадминтон. Женщины. Финал
17:10скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанЛю Шен Шу / Тин Нин
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
17:18скороАсадходжа МуйдинходжаевНиколай Тертерьян
Гимнастика спортивная. Женщины
17:19скороОпорный прыжок. Женщины. Финал
Бокс. Женщины. 1/4 финала
17:34скороЮ ВуЧутамат Ракшат
14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктория Азаренко объяснила, почему для нее бронзовая медаль с ОИ лучше, чем серебряная

Бывшая первая ракетка мира бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 белорусская теннисистка Виктория Азаренко считает, что лучше занять первое или третье место, чем второе.

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Виктория Азаренко объяснила, почему для неё бронзовая медаль лучше, чем серебряная | Источник: Getty Images

«Я помню, как играла против Марии Кириленко (российская теннисистка. — Прим. “Чемпионата”), и когда выиграла, то была, безусловно, самой счастливой на подиуме. Для меня бронзовая медаль намного лучше серебряной. Нужно, чтобы это было золото или бронза. Серебро, извините, пока мне не нравится. Проиграть в финале — эмоционально это очень тяжело», — сказала Азаренко на пресс-конференции после матча с Соболенко на турнире в Вашингтоне.

35-летняя белоруска также является чемпионкой Олимпиады-2012 в смешанном парном разряде. Она отказалась от участия в Олимпиаде в Париже, хотя ранее приняла приглашение МОК стать участницей соревнований.

Напомним, в ночь со 2 на 3 августа мск Азаренко на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне в матче ¼ финала уступила соотечественнице Арине Соболенко — 4:6, 4:6.

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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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