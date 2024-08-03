Россияне выступают, как Испания и Швейцария. «Наши» взяли пять медалей на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже нет сборной России, подавляющее большинство российских спортсменов не смогли принять участие в соревнованиях — кто из-за политики МОК, кто из-за отказа в получении нейтрального статуса с подачи национальных федераций.

Не видеть Россию на первых строчках медального зачета непривычно — это побуждает нас искать других россиян, которые выступают за иностранные сборные. Это абсолютно справедливо, особенно в ситуации Анастасии Кирпичниковой, которая тренировалась во Франции (за счет Минспорта РФ) еще до смены команды и перешла под другой фланг именно из-за отстранения россиян (тогда даже не существовало варианта с нейтральным статусом).

На данный момент среди людей, родившихся в России, пять медалистов. Это:

Зелим Коцоев , дзюдоист из Беслана — золото за Азербайджан

, дзюдоист из Беслана — золото за Азербайджан Анастасия Кирпичникова , пловчиха из Асбеста — серебро за Францию

, пловчиха из Асбеста — серебро за Францию Адиль Османов , дзюдоист из Москвы — бронза за Молдавию

, дзюдоист из Москвы — бронза за Молдавию Сомон Махмадбеков , дзюдоист из Иркутска — бронза за Таджикистан

, дзюдоист из Иркутска — бронза за Таджикистан Федор Целиди, дзюдоист из Владикавказа — бронза за Грецию.

В относительно наши медали можно записать швейцарского пловца Романа Митюкова, который взял бронзу на 200 метрах спиной — но он родился в Женеве. Бронзу израильского дзюдоиста Петера Пальчика, родившегося в Ялте, все же считать российской некорректно — этот спортсмен родился через несколько дней после распада Советского Союза, и тогда Крым был частью Украинской ССР/Украины.

Всего в Олимпийских играх участвуют почти 100 спортсменов, родившихся на территории России/РСФСР (включая нейтралов) — для большинства из них родной регион — Москва или Подмосковье, а также Северная Осетия и Дагестан, но есть и другие области — например, Тульская, Свердловская и другие.

На следующей неделе на Олимпиаде проходят соревнования по борьбе — и там у россиян традиционно много шансов. От сборной AIN здесь выступают только белорусы, но оба по рождению наши бывшие соотечественники — Абубакар Хаслаханов и Магомедхабиб Кадимагомедов.

Сейчас россияне из других команд завоевали медалей столько же, сколько, к примеру, Испания (1−1−3) и больше, чем Бельгия, ЮАР, Аргентина, Польша или Украина.

Если абстрагироваться о рожденных в России, то посмотреть на страны постсоветского пространства, то среди них по медалям лидирует Азербайджан.

Всего у стран СССР 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Такая сборная занимала бы промежуточное 8-е место медального зачета.