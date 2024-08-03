Южнокорейская спортсменка выиграла золото Игр в стрельбе из лука

Лим Си Хен из Южной Кореи стала победительницей XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже в соревнованиях женщин по стрельбе из лука. В финале она победила свою соотечественницу Нам Су Хен.

Француженка Лиза Барбелен.не позволила состояться полностью корейскому пьедесталу почета, победив в матче за бронзовую медаль Чон Хун Юн.

21-летняя Лим Си Хен ранее побеждала на Играх в Париже в командном первенстве среди женщин вместе с Нам Су Хен и Чон Хун Юн и в миксте с Ким у Джином.

Это девятая награда высшей пробы для Южной Кореи. Четыре из них были завоёваны в стрельбе из лука, три — в стрельбе и две — в соревнованиях саблистов: О Сан Ук в личных соревнованиях и в составе команды саблистов из Южной Кореи.

Париж, Франция. Стрельба из лука. Мужчины.

1. Лим Си Хен (Южная Корея).

2. Нам Су Хен (Южная Корея).