Южнокорейская спортсменка выиграла золото Игр в стрельбе из лука
Лим Си Хен завоевала третье золото на Олимпийских играх в Париже.
Лим Си Хен завоевала третье золото на Олимпийских играх в Париже.
Лим Си Хен из Южной Кореи стала победительницей XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже в соревнованиях женщин по стрельбе из лука. В финале она победила свою соотечественницу Нам Су Хен.
Француженка Лиза Барбелен.не позволила состояться полностью корейскому пьедесталу почета, победив в матче за бронзовую медаль Чон Хун Юн.
21-летняя Лим Си Хен ранее побеждала на Играх в Париже в командном первенстве среди женщин вместе с Нам Су Хен и Чон Хун Юн и в миксте с Ким у Джином.
Это девятая награда высшей пробы для Южной Кореи. Четыре из них были завоёваны в стрельбе из лука, три — в стрельбе и две — в соревнованиях саблистов: О Сан Ук в личных соревнованиях и в составе команды саблистов из Южной Кореи.
Париж, Франция. Стрельба из лука. Мужчины.
1. Лим Си Хен (Южная Корея).
2. Нам Су Хен (Южная Корея).
3. Чон Хун Юн (Южная Корея).