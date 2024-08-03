Австралийские теннисисты выиграли золото Игр в парном разряде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
9
9
2Австралия
12
7
5
3Франция
11
13
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Перли Тан / Муралитаран Тинаа
Нами Матцуяма / Чихару Шида
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Си Хен Лим
Си Хен Нам
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Хун Ен Джон
Лиза Барбелин
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нина Хаята
Шин Юбин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Тэйлор Фритц / Томми Пол
Томаш Махач / Адам Павлашек
Результаты
Парусный спорт
IQFoil. Мужчины. Финал
Том Ревени
Грэ Моррис
Люк ван Опзееланд
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Мэттью Эбден / Джон Пирс
Раджив Рам / Остин Крайчек
Результаты
Парусный спорт
IQFoil. Женщины. Финал
Марта Маджетти
Шэрон Кантор
Эмма Уилсон
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Мужчины. Финал
Великобритания
Нидерланды
США
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Женщины. Финал
Румыния
Канада
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Мужчины. Финал
Оливер Зайдлер
Евгений Залатый
Симон ван Дорп
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Женщины. Финал
Каролин Флорейн
Эмма Твигг
Виктория Сенкуте
Результаты
Конный спорт
Выездка, командное первенство. Микст. Гран При. Финал
Германия
Дания
Великобритания
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Джин Ян
Камиль Еджевски
Вероника Майор
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Сайя Сакакибара
Манон Веенстра
Зое Классенс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Жорис Доде
Сильвен Андре
Ромейн Маю
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Бериху Арегави
Грант Фишер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Данкан Скотт
Ван Шунь
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кайли Масс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Камерон Макивой
Бенджамин Прауд
Флоран Манаду
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины. Финал
15:30скороСун ИнгшаЧен Менг
Водное поло. Мужчины. Группа B
16:00скороАвстралияВенгрия
Футбол. Женщины. 1/4 финала
16:00скороСША (олимп.)Япония (олимп.)
Гимнастика спортивная. Мужчины
16:30скороВольные упражнения. Мужчины. Финал
Стрельба. Мужчины
16:30скороСкит. Мужчины. Финал
Теннис. Женщины. Финал
16:30скороЧжэн ЦиньвэньДонна Векич
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
16:46скороКарло ПааламЧарли Сеньор
Дзюдо. Микст. Матч за 3-е место
17:00скороБразилияИталия
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороСловенияШвеция
Пляжный волейбол. Женщины. Группа F
17:00скороЛезана Пласетт / Алексия РишарТаня Хуберли / Нина Бруннер
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
17:02скороРами Мофид КиванОмари Джонс
Бадминтон. Женщины. Финал
17:10скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанЛю Шен Шу / Тин Нин
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
17:18скороАсадходжа МуйдинходжаевНиколай Тертерьян
Гимнастика спортивная. Женщины
17:19скороОпорный прыжок. Женщины. Финал
Бокс. Женщины. 1/4 финала
17:34скороЮ ВуЧутамат Ракшат
Водное поло. Мужчины. Группа A
17:35скороЧерногорияСША
Дзюдо. Микст. Матч за 3-е место
17:40скороКореяГермания
Бокс. Женщины. 1/4 финала
17:50скороИнгрит Лорена Валенсия ВикторияНазым Кызайбай
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
18:00скороКитайФранция
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
18:00скороПольшаИталия
16:51 (мск), источник: Спорт Mail

Австралийские теннисисты выиграли золото Игр в парном разряде

Мэттью Эбден и Джон Пирс стали победителями олимпийского турнира в Париже в мужском парном разряде.

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Источник: Reuters

В финале соревнований австралийцы переиграли американцев Остина Крайчека и Раджива Рама. Игра продолжалась чуть больше 2 часов и завершилась в пользу Эбдена и Пирса со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8.

Во втором сете австралийцы уступали в счете, проиграв свою подачу, но сумели перевернуть ход игры.

36-летний Эбден — победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного в миксте. 36-летний Пирс — обладатель одного титула на турнирах «Большого шлема» в паре и одного — в миксте. На Олимпиаде-2020 в Токио Пирс завоевал бронзовую медаль в миксте с Эшли Барти.

Победителем матча за третье место стала пара из США Томми Пол и Тейлор Фритц, обыгравшие чехов Томаша Махача и Адама Павлашека — 6:3, 6:4.

Париж, Франция. Теннис. Парный разряд. Мужчины

  1. Мэттью Эбден — Джон Пирс (Австралия)
  2. Раджив Рам — Остин Крайчек (США)
  3. Тейлор Фриц — Томми Пол (США).

4 августа состоится финальный матч в женском парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют против итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини.

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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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