Австралийские теннисисты выиграли золото Игр в парном разряде

В финале соревнований австралийцы переиграли американцев Остина Крайчека и Раджива Рама. Игра продолжалась чуть больше 2 часов и завершилась в пользу Эбдена и Пирса со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8.

Во втором сете австралийцы уступали в счете, проиграв свою подачу, но сумели перевернуть ход игры.

36-летний Эбден — победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного в миксте. 36-летний Пирс — обладатель одного титула на турнирах «Большого шлема» в паре и одного — в миксте. На Олимпиаде-2020 в Токио Пирс завоевал бронзовую медаль в миксте с Эшли Барти.

Победителем матча за третье место стала пара из США Томми Пол и Тейлор Фритц, обыгравшие чехов Томаша Махача и Адама Павлашека — 6:3, 6:4.

Париж, Франция. Теннис. Парный разряд. Мужчины

Мэттью Эбден — Джон Пирс (Австралия) Раджив Рам — Остин Крайчек (США) Тейлор Фриц — Томми Пол (США).