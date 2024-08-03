Сборная Германии выиграла золото Олимпиады в командной выездке

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Германия выиграла золото в выездке в командном первенстве конного спорта Олимпиады в Париже. Спортсмены набрали 235,790 балла. Серебряные медали завоевала Дания (Даниэль Бахман-Андерсен, Катрин Лаудруп-Дюфур, Нанна Мерральд-Расмуссен) — 235,669. Бронза у команды Великобритании (Бекки Муди, Шарлотта Фрай, Карл Хестер) — 232,492.

Для 55-летней Изабель Верт золотая медаль стала уже по восьмой. Впервые немка поднималась на высшую ступень пьедестала почета на Играх в Барселоне в 1992 году. Изабель участвовала в семи Олимпийских играх завоевала наибольшее число медалей в конном спорте — 13 (8−5−0).

В конном спорте мужчины и женщины соревнуются друг с другом в одной дисциплине. Соревнования по конному спорту на летней Олимпиаде проходят с 27 июля по 6 августа. Всего в турнире принимают участие 200 спортсменов, которые соревнуются в трех дисциплинах: конкур, троеборье и выездка.

Париж, Франция. Конный спорт. Командная выездка