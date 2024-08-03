Cтрелки из США завоевали золото и серебро в ските

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На Олимпийских играх в Париже был разыгран комплект наград в стендовой стрельбе. Очередную для себя золотую медаль выборол американец Винсент Хэнкок.

Хэнкок неизменно побеждает на Олимпийских играх в ските, начиная с Пекина-2008. Четвертое золото Игр Винсент завоевал в напряженной борьбе с соотечественником Коннером Принсом. Хэнкок совершил 58 точных попаданий, а его соперник — 57.

Третье место занял представитель Тайваня Мэн Юань Ли. На его счету 45 точных выстрелов в финале.

Скит отличается от другого вида стендовой стрельбы — трапа — тем, что стрелковые номера располагаются вдоль сегмента круга. Скит входит в программу Олимпийских игр с 1968 года.

Париж, Франция. Стендовая стрельба. Скит. Мужчины