Cтрелки из США завоевали золото и серебро в ските
35-летний Винсент Хэнкок стал четырехкратным олимпийским чемпионом.
35-летний Винсент Хэнкок стал четырехкратным олимпийским чемпионом.
На Олимпийских играх в Париже был разыгран комплект наград в стендовой стрельбе. Очередную для себя золотую медаль выборол американец Винсент Хэнкок.
Хэнкок неизменно побеждает на Олимпийских играх в ските, начиная с Пекина-2008. Четвертое золото Игр Винсент завоевал в напряженной борьбе с соотечественником Коннером Принсом. Хэнкок совершил 58 точных попаданий, а его соперник — 57.
Третье место занял представитель Тайваня Мэн Юань Ли. На его счету 45 точных выстрелов в финале.
Скит отличается от другого вида стендовой стрельбы — трапа — тем, что стрелковые номера располагаются вдоль сегмента круга. Скит входит в программу Олимпийских игр с 1968 года.
Париж, Франция. Стендовая стрельба. Скит. Мужчины