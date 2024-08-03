Американка Симона Байлз стала семикратной олимпийской чемпионкой

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В соревнованиях среди женщин в спортивной гимнастике стартовал розыгрыш медалей в отдельных видах упражнений. В опорном прыжке золотую медаль Олимпийских игр в Париже завоевала Симона Байлз. Титулованная гимнастка показала результат 15.300.

Серебряным призером Игр в Париже стала бразильская спортсменка Ребека Андраде (14.966). Тройку лидеров замкнула Джейд Кэри из США (14.466).

Симона Байлз ранее побеждала на Играх 2024 года в командном и индивидуальном многоборье. Еще четыре награды высшей пробы американка завоевала в Рио-2016. По количеству золотых олимпийских медалей Байлз (7−1−2) сравнялась с представлявшей Чехословакию в 1960-е годы Верой Чаславской (7−4−0). Первое место по количеству золотых наград среди гимнасток удерживает прославленная советская спортсменка Лариса Латынина (9−5−4).

Байлз также выступит в Париже еще в двух медальных соревнованиях — на бревне и в вольных упражнениях.

Париж, Франция. Спортивная гимнастика. Опорный прыжок. Женщины