Бельгиец Эвенепул стал двукратным чемпионом Олимпиады в Париже

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Представитель Бельгии Ремко Эвенепул одержал победу в шоссейной групповой гонке на Олимпийских играх в Париже. Он преодолел дистанцию 272,1 км за 6 часов 19 минут и 34 секунды.

Второе место в гонке занял представитель Франции Валентен Мадуа (6:20:45). Бронзовую медаль завоевал его соотечественник — Кристоф Лапорт (6:20:50).

За 3 километра до финиша гонки бельгиец едва не упустил победу после прокола заднего колеса, но отстающие более чем на минуту соперники не сумели воспользоваться технической проблемой Эвенепула, и он завоевал второе золото Парижа после победы в «разделке».

Российский велогонщик Глеб Сырица не сумел завершить гонку, став одним из 12 спортсменов, не добравшихся до финишной черты.

24-летний Эвенепул стал первым велогонщиком, победившим в обеих шоссейных гонках на одних Олимпийских играх. 27 июля Ремко показал лучшее время в гонке с раздельным стартом.

Париж, Франция. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка на 272,1 км