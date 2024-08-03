Бадминтонистки из Китая взяли золото и серебро в парном разряде
Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань стали олимпийскими чемпионками в Париже-2024.
Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань стали олимпийскими чемпионками в Париже-2024.
Китаянки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань выиграли золото в парном разряде по бадминтону на Олимпийских играх в Париже. В финале они обыграли своих соотечественниц Лю Шеншу и Тань Нин — 22:20, 21:15.
Бронзовые награды завоевал дуэт из Японии — Нами Мацуяма и Тихару Сида. Японки обыграли представительниц Малайзии Тинау Муралитаран и Перли Тан — 21:11, 21:11.
Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань на предыдущей Олимпиаде в Токио стали серебряными призерами, уступив в финале бадминтонисткам из Индонезии.
Париж, Франция. Бадминтон. Парный разряд. Женщины