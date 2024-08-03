Бадминтонистки из Китая взяли золото и серебро в парном разряде

Китаянки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань выиграли золото в парном разряде по бадминтону на Олимпийских играх в Париже. В финале они обыграли своих соотечественниц Лю Шеншу и Тань Нин — 22:20, 21:15.