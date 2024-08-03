Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой в одиночном разряде

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже. В матче за золото соревнований она переиграла хорватскую спортсменку Донну Векич — 6:2, 6:3.

В матче за бронзовую медаль представительница Польша Ига Швентек была сильнее Анны-Каролины Шмидловой из Словакии — 6:2, 6:1.

Чжэн Циньвэнь в полуфинале олимпийского турнира выбила из соревнований главную фаворитку — Игу Швентек, которая лидирует в мировом рейтинге. Чжэн Циньвэнь в 2024 году добилась наилучшего для себя результата на турнирах «Большого шлема», выйдя в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила теннисистке из Беларуси Арине Соболенко.