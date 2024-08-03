Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой в одиночном разряде
Чжэн Циньвэнь в финале олимпийского турнира в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич.
Чжэн Циньвэнь в финале олимпийского турнира в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич.
Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже. В матче за золото соревнований она переиграла хорватскую спортсменку Донну Векич — 6:2, 6:3.
Чжэн Циньвэнь стала первым представителем Китая, выигравшим одиночное золото на Олимпийских играх в теннисе.
В матче за бронзовую медаль представительница Польша Ига Швентек была сильнее Анны-Каролины Шмидловой из Словакии — 6:2, 6:1.
Чжэн Циньвэнь в полуфинале олимпийского турнира выбила из соревнований главную фаворитку — Игу Швентек, которая лидирует в мировом рейтинге. Чжэн Циньвэнь в 2024 году добилась наилучшего для себя результата на турнирах «Большого шлема», выйдя в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила теннисистке из Беларуси Арине Соболенко.
Париж, Франция. Теннис. Одиночный разряд. Женщины