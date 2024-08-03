Сборная США по баскетболу уверенно переиграла Пуэрто-Рико
Американцы завершили групповой этап олимпийского турнира без поражений.
Американцы завершили групповой этап олимпийского турнира без поражений.
Сборная США по баскетболу переиграла команду Пуэрто-Рико на Олимпийских играх в Париже — 104:83 (25:29, 39:16, 23:14, 17:24).
Самым результативным в составе американской сборной стал баскетболист «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. Он набрал 26 очков, сделать три подбора, три передачи, а также совершил два перехвата. Леброн Джеймс набрал 10 очков, сделал 6 подборов и 8 результативных передач.
Ранее американцы обыграли Сербию (110:84) и Южный Судан (103:86).
Сборная США заняла первую позицию в группе C, а команда Пуэрто-Рико покидает соревнования. 3 августа состоится матч сборных Сербии и Южного Судана, победитель которого присоединится к США в четвертьфинале баскетбольного турнира. Соперник американцев по первому раунду плей-офф определится после завершения всех матчей группового этапа.