Сборная США по баскетболу уверенно переиграла Пуэрто-Рико

Сборная США по баскетболу переиграла команду Пуэрто-Рико на Олимпийских играх в Париже — 104:83 (25:29, 39:16, 23:14, 17:24).

Самым результативным в составе американской сборной стал баскетболист «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. Он набрал 26 очков, сделать три подбора, три передачи, а также совершил два перехвата. Леброн Джеймс набрал 10 очков, сделал 6 подборов и 8 результативных передач.

Ранее американцы обыграли Сербию (110:84) и Южный Судан (103:86).