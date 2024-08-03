Стали известны пары ¼ финала мужского волейбольного турнира
До завершения группового этапа стали известны все участники четвертьфиналов на волейбольном турнире Олимпиады в Париже.
До завершения группового этапа стали известны все участники четвертьфиналов на волейбольном турнире Олимпиады в Париже.
На мужском турнире Олимпиады-2024 определились все пары ¼ финала. Это стало известно после победы Италии над Польшей со счетом 3:1.
Результаты всех сборных по итогам трех матчей сведены в общую таблицу, чтобы определить номер посева каждой команды. Заключительный матч группового этапа между Канадой и Сербией уже не имеет турнирного значения — обе команды потеряли шансы на выход в четвертьфинал.
Состав четвертьфинальных поединков на олимпийском турнире по волейболу:
Италия (1) — Япония (8).
США (2) — Бразилия (7).
Словения (3) — Польша (6).
Франция (4) — Германия (5).
Четвертьфинальные матчи пройдут в понедельник, 5 августа.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.