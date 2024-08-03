Стали известны пары ¼ финала мужского волейбольного турнира

На мужском турнире Олимпиады-2024 определились все пары ¼ финала. Это стало известно после победы Италии над Польшей со счетом 3:1.

Результаты всех сборных по итогам трех матчей сведены в общую таблицу, чтобы определить номер посева каждой команды. Заключительный матч группового этапа между Канадой и Сербией уже не имеет турнирного значения — обе команды потеряли шансы на выход в четвертьфинал.

Состав четвертьфинальных поединков на олимпийском турнире по волейболу:

Италия (1) — Япония (8). США (2) — Бразилия (7). Словения (3) — Польша (6). Франция (4) — Германия (5).

Четвертьфинальные матчи пройдут в понедельник, 5 августа.