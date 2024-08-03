Французский дзюдоист Ринер стал пятикратным олимпийским чемпионом

Сборная Франции завоевала золото командного турнира по дзюдо, одержав победу над сборной Японии в финале — 4:3. Решающую победу французам принес Тедди Ринер, выигравший по ходу финала две схватки. Он завоевал вторую золотую медаль Игр-2024.

Ринер — первый в истории пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо и самый титулованный дзюдоист в истории Олимпиад (пять золотых и две бронзовые медали). Четвертьфинальный поединок Ринера против корейца и Ли Ен Хвана запомнился тем, что разница в весе между соперниками составила 60 килограмм.