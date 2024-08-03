Французский дзюдоист Ринер стал пятикратным олимпийским чемпионом
Сборная Франции по дзюдо победила в турнире смешанных команд на Олимпиаде в Париже.
Сборная Франции по дзюдо победила в турнире смешанных команд на Олимпиаде в Париже.
На Олимпийских играх 2024 в Париже разыгран последний комплект наград в дзюдо.
Сборная Франции завоевала золото командного турнира по дзюдо, одержав победу над сборной Японии в финале — 4:3. Решающую победу французам принес Тедди Ринер, выигравший по ходу финала две схватки. Он завоевал вторую золотую медаль Игр-2024.
За французскую команду выступали Тедди Ринер, Максим-Гаэль Нгаяп Хамбу, Джоан-Бенжамен Габа, Романа Дикко, Сара-Леони Сизик и Кларисс Агбеньену.
Бронзовые медали получили команды Бразилии и Южной Кореи, победившие в медальных схватках, соответственно, команды Италии и Германии.
Ринер — первый в истории пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо и самый титулованный дзюдоист в истории Олимпиад (пять золотых и две бронзовые медали). Четвертьфинальный поединок Ринера против корейца и Ли Ен Хвана запомнился тем, что разница в весе между соперниками составила 60 килограмм.
Париж, Франция. Дзюдо. Смешанный командный турнир