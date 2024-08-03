Женская сборная Испании по футболу вышла в полуфинал ОИ-2024
Испанки в серии пенальти сумели сломить сопротивление сборной Колумбии.
Испанки в серии пенальти сумели сломить сопротивление сборной Колумбии.
В Лионе состоялся четвертьфинальный матч женского футбольного турнира Олимпийских игр 2024, в котором встречались сборные Испании и Колумбии.
Нападающая сборной Колумбии Майра Рамирес открыла счет в матче. На 53-й минуте Лейси Сантос удвоила преимущество колумбийской национальной команды. На 79-й минуте полузащитник Испании Дженнифер Эрмосо отыграла один мяч. На 90+7-й минуте испанкам удалось перевести встречу в дополнительное время — отличилась Ирен Паредес. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались испанские футболистки — 4:2.
В полуфинале испанки встретятся с победителем матча Франция — Бразилия.
Ранее в полуфинал вышла сборная США, которая в дополнительное время обыграла японок — 1:0. Соперником американок в полуфинале станет победитель встречи между немками и канадками.
Испанки являются действующими чемпионками мира. В 2023 году сборная Испании в финале мирового первенства победила сборную Англии.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.