Женская сборная Испании по футболу вышла в полуфинал ОИ-2024

В Лионе состоялся четвертьфинальный матч женского футбольного турнира Олимпийских игр 2024, в котором встречались сборные Испании и Колумбии.

Нападающая сборной Колумбии Майра Рамирес открыла счет в матче. На 53-й минуте Лейси Сантос удвоила преимущество колумбийской национальной команды. На 79-й минуте полузащитник Испании Дженнифер Эрмосо отыграла один мяч. На 90+7-й минуте испанкам удалось перевести встречу в дополнительное время — отличилась Ирен Паредес. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались испанские футболистки — 4:2.

В полуфинале испанки встретятся с победителем матча Франция — Бразилия.

Ранее в полуфинал вышла сборная США, которая в дополнительное время обыграла японок — 1:0. Соперником американок в полуфинале станет победитель встречи между немками и канадками.

Испанки являются действующими чемпионками мира. В 2023 году сборная Испании в финале мирового первенства победила сборную Англии.