Венгр Милак выиграл золото Олимпиады на 100 м баттерфляем

28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий

Криштоф Милак выиграл золото Олимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем. Спортсмен из Венгрии преодолел дистанцию за 49,90 секунды.

Второе место занял канадец Джош Линдо (49,99). Бронзовую медаль завоевал еще один пловец из Канады — Илья Харун (50,45).

На Олимпийских играх в Токио Милак стал победителем на дистанции 200 метров баттерфляем. Также в его активе две серебряные медали Олимпийских игр.

Это третья золотая награда венгерских спортсменов на Играх в Париже. Ранее на верхнюю ступень пьедестала почета поднимался пловец Хуберт Кош (200 метров на спине) и мужская команда шпажистов.

Париж, Франция. Плавание. 100 метров баттерфлаем. Мужчины