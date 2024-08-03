Украинские саблистки выиграли золото в командном турнире

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Украинские фехтовальщицы выиграли золото в командной сабле на Олимпийских играх. В финале украинки обыграли представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

Перед последним девятым поединком финала кореянки вели в счете 40:37, но лидер украинской сборной Ольга Харлан сумела сначала сравнять счет, а затем вывести свою команду вперед.

Бронзовые медали достались саблисткам из Японии, которые в борьбе за третье место были сильнее французской команды — 45:40.

Это шестая олимпийская медаль для Ольги Харлан (2−1−3) и первая золотая после Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Париж, Франция. Фехтование на саблях. Командный турнир. Женщины