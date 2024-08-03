Американец стал первым трехкратным чемпионом ОИ в толкании ядра

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Американский спортсмен Райан Краузер стал первым в истории трёхкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра. Краузер победил на Олимпийских играх в Париже с результатом 22,90 метров.

Второе место занял соотечественник чемпиона Джо Ковач (22,15), а тройку лидеров замкнул представитель Ямайки Раджиндра Кэмпбелл (22,15).

Краузеру принадлежит мировой рекорд 23,56 метров, который был установлен в 2023 году, а также олимпийский рекорд (23,30), установленный на Олимпиаде в Токио.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Париж, Франция. Легкая атлетика. Толкание ядра. Мужчины.