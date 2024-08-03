Безумная развязка главного женского забега Олимпиады. Сначала скандал, потом — сенсация

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Спринт на 100 м у женщин должен был стать одним из главных событий лёгкой атлетики на Олимпиаде. Так и случилось. Вот только это произошло не из-за крутой битвы Шакарри Ричардсон и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, а из-за громкого скандала, а потом и сенсации. Оказалось, что охранники не пустили одну из главных звёзд Игр на разминку по дурацкой причине, а для другой фаворитки всё пошло наперекосяк.

«Вы поменяли правила и не сказали об этом?»

Стометровка на Олимпиаде приковывала к себе особое внимание ещё до старта. Главная причина — битва ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, проводящей последнюю Олимпиаду, и эпатажной американки Ша́Карри Ричардсон, дебютировавшей на Играх.

Вот только старт омрачился громким скандалом. В сети появились видео, на которых охранники не пускают ямайку и американку на разминку, потому что они прибыли на стадион на личном транспорте, а не на командном автобусе. При этом, как говорит Фрейзер-Прайс, ранее таких правил не было.

«Вы хотите сказать, что если спортсмен не живёт в олимпийской деревне, он не может пойти на разминку? Почему вчера, когда я проходила мимо охранников, всё было в порядке? То есть вы поменяли правила вчера вечером и не сообщили нам об этом? Это сумасшествие», — говорит Шелли-Энн.

Разрушение олимпийской мечты

Перед финалом ситуация приняла совсем уж драматичный оборот. Несмотря на выход в полуфинал легендарная Фрейзер-Прайс снялась с состязаний. Сама ямайка не объяснила причин, но многие предположили, что это связано с дневным инцидентом. Ямайские СМИ, впрочем, пишут, что сняться спортсменке пришлось из-за травмы подколенного сухожилия.

Болельщики были шокированы, ведь представить финал стометровки на Олимпиаде без Шелли-Энн — невозможно. Фрейзер-Прайс боролась за медали на Играх последние 16 лет: на ОИ-2008 в Пекине, на ОИ-2012 в Лондоне, на ОИ-2016 в Рио и на ОИ-2020 в Токио. Последний раз финал на 100 метрах проходил без ямайской легенды в далёком уже 2004 году.

В итоге Фрейзер-Прайс осталась без своей желанной пятой олимпийской медали на стометровке. У Шелли-Энн, конечно, ещё будет шанс на награду, она заявлена на эстафету 4×100 м, но всё-таки это другое дело.

Ричардсон же как-то смогла прорваться на стадион, вышла на полуфинал и квалифицировалась в финал. Казалось, победа у неё в кармане, но Шакарри (10,87) сенсационно стала второй. Победу неожиданно одержала Жюльен Альфред (10,72) из Сент-Люсии, взяв первую медаль Игр в истории страны!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241957&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В оргкомитете Игр и в World Athletics ситуацию пока никак не комментировали, да и сами спортсменки подробно не рассказывали, что же случилось. Если Ричардсон и Фрейзер-Прайс не пустили на стадион именно потому, что они приехали не на олимпийском автобусе, а самостоятельно, это настоящее безумие. Проживание спортсменов вне олимпийской деревни, как и путешествие к аренам на личном транспорте, а не командном, является обычной практикой на Олимпиадах.

Даже в Париже многие атлеты живут вне деревни. Об этом открыто заявляли теннисисты из разных стран, в том числе Даниил Медведев и Новак Джокович, и сборная США по баскетболу. И всех этих спортсменов спокойно допускали и допускают на арены ежедневно. Почему же с Ричардсон и Фрейзер-Прайс получилось всё иначе — огромный вопрос, ставящий под сомнение компетентность организаторов Игр в Париже.