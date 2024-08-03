17-летняя канадка Макинтош стала трехкратной чемпионкой ОИ-2024
Саммер Макинтош победила на дистанции 200 метров комплексом.
Саммер Макинтош победила на дистанции 200 метров комплексом.
На Олимпийских играх в Париже завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 200 м комплексом. Его победительницей стала канадская пловчиха Саммер Макинтош, показавшая результат 2.06,56.
Серебряную медаль завоевала американка Кейт Дугласс с результатом 2.06,92. Бронзовая награда — у представительницы Австралии Кейли Маккиоун (2.08,08).
Третьей к финишу пришла американская пловчиха Алекс Уолш, но судьи дисквалифицировали спортсменку за нарушение правил касания.
Саммер Макинтош ранее побеждала в Париже на дистанции 200 метров баттерфляем и 400 метров комплексом. Также в активе юной канадки бронзовая медаль на дистанции 400 метров вольным стилем.
Париж, Франция. Плавание. 200 метров комплексом. Женщины