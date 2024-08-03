Теннисист Музетти стал бронзовым призером Олимпиады в Париже
Лоренцо Музетти принес Италии первую за 100 лет медаль в теннисе.
Лоренцо Музетти принес Италии первую за 100 лет медаль в теннисе.
16-я ракетка мира Лоренцо Музетти победил Феликса Оже-Альяссима из Канады в матче за третье место олимпийского турнира — 6:4, 1:6, 6:3.
4 августа в матче за золотую медаль в одиночном разряде встретятся серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.
На Олимпиаде-2024 Италия впервые за 100 лет заработала медали в теннисе. В Париже-1924 бронзу взял Уберто де Морпурго. 4 августа Сара Эррани и Жасмин Паолини сыграют в финале в парном разряде с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.
Феликс Оже-Альяссим на Играх в Париже уже завоевал одну медаль — бронзу в смешанном парном разряде.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.