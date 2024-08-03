Теннисист Музетти стал бронзовым призером Олимпиады в Париже

16-я ракетка мира Лоренцо Музетти победил Феликса Оже-Альяссима из Канады в матче за третье место олимпийского турнира — 6:4, 1:6, 6:3.

4 августа в матче за золотую медаль в одиночном разряде встретятся серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

На Олимпиаде-2024 Италия впервые за 100 лет заработала медали в теннисе. В Париже-1924 бронзу взял Уберто де Морпурго. 4 августа Сара Эррани и Жасмин Паолини сыграют в финале в парном разряде с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

Феликс Оже-Альяссим на Играх в Париже уже завоевал одну медаль — бронзу в смешанном парном разряде.