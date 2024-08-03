Американка повторила рекорд Латыниной на Олимпийских играх

Для Ледеки это вторая золотая медаль на нынешних Играх и девятая награда высшего достоинства на Олимпиадах в карьере. Американке удалось повторить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по наибольшему числу золотых медалей на ОИ среди женщин. Всего на счету Ледеки 14 олимпийских наград (9−4−1).

89-летняя Лариса Латынина выиграла четыре золотые медали на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, три золота Олимпийских игр в Риме-1960 и две золотые награды Игр в Токио-1964. Латынина является девятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.