Американка повторила рекорд Латыниной на Олимпийских играх
27-летняя американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла девятую золотую медаль и сравнялась с Ларисой Латыниной по количеству побед на Олимпиадах.
27-летняя американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла девятую золотую медаль и сравнялась с Ларисой Латыниной по количеству побед на Олимпиадах.
Кэти Ледеки выиграла золото на дистанции 800 метров вольным стилем, показав результат 8:11,04.
Серебряную медаль завоевала австралийка Ариарне Титмус с результатом 8.12,29. Бронзовая награда — у представительницы США Пейдж Мэдден (8.13,00).
Для Ледеки это вторая золотая медаль на нынешних Играх и девятая награда высшего достоинства на Олимпиадах в карьере. Американке удалось повторить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по наибольшему числу золотых медалей на ОИ среди женщин. Всего на счету Ледеки 14 олимпийских наград (9−4−1).
89-летняя Лариса Латынина выиграла четыре золотые медали на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, три золота Олимпийских игр в Риме-1960 и две золотые награды Игр в Токио-1964. Латынина является девятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.
Париж, Франция. Плавание. 800 метров. Женщины