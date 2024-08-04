Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво!

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
16
12
9
2США
14
24
23
3Франция
12
14
15
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
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Дзюдо
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Парусный спорт
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Пляжный волейбол
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Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Маркус Рот
Лео Нойгебауэр
Линдон Виктор
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
США
Китай
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Жульен Альфред
Шакари Ричардсон
Мелисса Джефферсон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Пэйдж Мэдден
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэйт Дугласс
Кайли Маккеон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Нидерланды
США
Великобритания
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Джош Лиендо
Илья Харун
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Тея Лэфонд
Шайника Рикеттс
Жасмин Мур
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Украина
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Ранджиндра Кэмпбелл
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Рис Макклинаган
Нариман Курбанов
Стивен Недорошик
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Лоренцо Музетти
Феликс Оже-Альяссим
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Джейд Кэйри
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Лю Шен Шу / Тин Нин
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Бразилия
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артем Долгопят
Джейк Джерман
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Коннер Линн Принс
Ли Мен Юань
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины. 1/2 финала
09:30скороАн СеюнГрегория Мариска Тунджунг
Бадминтон. Женщины. 1/2 финала
09:30скороКаролина МаринХе Бинь Джао
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороИталияТурция
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:00скороШвецияЯпония
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Стрельба. Женщины
10:30скороСкит. Женщины. Квалификация. День 2
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороИндияВеликобритания
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное первенство. Микст. Гран При. Финал
Баскетбол. Женщины. Группа C
12:00скороЯпонияБельгия
Бокс. Женщины
12:00скороЖенщины. до 57 кг. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
12:00скороЕгипетАргентина
Бокс. Женщины
12:16скороЖенщины. до 57 кг. 1/4 финала
Бокс. Женщины. 1/4 финала
12:32скороЛи ЦяньЛовлина Боргохайн
Бокс. Женщины. 1/4 финала
12:48скороКейтлин ПаркерХадиджа Марди
Теннис. Женщины. Финал
13:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниМирра Андреева / Диана Шнайдер
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
13:00скороКаролина Мухова / Линда НосковаКристина Букша / Сара Соррибес-Тормо
Теннис. Мужчины. Финал
13:00скороНовак ДжоковичКарлос Алькарас
02:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво!

У Николы Йокича нашёлся помощник, который помог сербам пробиться в четвертьфинал ОИ-2024 со второго места.

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Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво! | Источник: FIBA.BASKETBALL

Групповой этап баскетбольного турнира на Олимпийских играх подошёл к концу. В последнем матче между собой сыграли Сербия и Южный Судан. От результата этого матча также зависела судьба Греции с Яннисом Адетокунбо во главе. Кто в итоге пробился в четвертьфинал ОИ-2024, а кто остался за бортом борьбы за медали? «Чемпионат» всё подробно расскажет.

Сборные обменялись точными трёхочковыми бросками на старте матча — отличились Никола Йокич и Бул Куол. Игроки Южного Судана понимали, что при живом Джокере лучше не лезть в «краску», поэтому во многих ситуациях сразу после заслона атаковали кольцо с периметра. У Сербии вторую встречу кряду великолепно начал Филип Петрушев, который за шесть минут на паркете набрал восемь очков. Правда, почему-то Светислав Пешич решил поменять форварда, у которого шла игра. Благодаря этому Южный Судан перехватил инициативу и вырвался вперёд — 16:15. В конце концов, европейская сборная с преимуществом в одно очко оказалась сильнее в первой четверти — 23:22.

Бывший игрок московского ЦСКА Никола Милутинов неплохо подменил Йокича. Центровой оформил слэм-данк с фолом, а уже в следующей атаке Богдан Богданович попал «трёху». Ройалу Айви пришлось брать тайм-аут, чтобы охладить пыл сербов. Показалось, игра у Южного Судана расклеилась, но включился лидер команды — Карлик Джонс, который и сам в проходах набирал очки, и передачи партнёрам раздавал. 13:6 в четверти в пользу Сербии резко превратились в 13:11. Йокичу пришлось отвечать: Джокер взялся за дело — перекрыл кислород в своей «краске», а на другой стороне паркета разбирался с соперниками под кольцом и генерировал очки со штрафной линии. Сербы забрали и четверть — 24:22, и половину — 47:44.

Фоторепортаж
Чемпионы дня: 3 августа

Не успели команды выйти из подтрибунного помещения, как Йокич уже отправил мяч в корзину. Богданович тоже разыгрался и набрал пять очков Сербии кряду. Лишь Мариал Шайок сумел ответить на действия европейцев своей «трёшкой». Впрочем, движение мяча у подопечных Пешича было на высоте, и они шикарно пользовались заслонами. Нельзя упрекнуть и Южный Судан, игроки которого пытались воспользоваться каждой возможностью и бились до последнего за каждый подбор. Африканская сборная сократила отставание до минимума, но режим бога включил Богданович, реализовавший два броска из-за дуги. Южный Судан взял тайм-аут, и он помог, так как команда после этого снова взялась рьяно отыгрывать преимущество сербов. Четверть получилась крайне интенсивной, но концовку лучше провели Йокич и компания — 72:67 перед последней десятиминуткой.

Для Южного Судана настал самый важный момент на Олимпиаде, ему попросту некуда было отступать. Веньен Габриэль отрабатывал на обеих сторонах площадки, выписывая блок-шоты и набирая очки. Но африканцы никак не могли справиться с Богдановичем, который попадал каждый раз, когда брал мяч в руки. Сербия полностью перехватила инициативу и не позволяла сопернику разгуляться в атаке, грамотно придерживая лидеров. Джонс, Шайок и Нуни Омот старались, как могли, в заключительной четверти, но итог для африканцев неутешительный — поражение со счётом 85:96.

Сегодня был неостановим Богданович — 30 очков, четыре подбора и восемь передач. Отлично себя проявил и лидер Сербии Йокич, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 13 подборов плюс четыре передачи. В составе Южного Судана Джонс и Шайок набрали одинаковое количество очков — 17. В свою очередь, Карлик ещё отметился 10 передачами. Можно выделить и Василие Мицича, который не перетягивал одеяло на себя, а моментами взрывался и делал разницу на паркете. В итоге форвард записал на свой счёт 15 очков и по семь подборов с передачами.

Сербам необходимо было не проиграть с разницей в 23 очка, чтобы пробиться в плей-офф Игр во Франции. Победа же улучшила посев Йокича и компании. Южному Судану необходимо было побеждать сербов или же уступить с разницей не более чем в одно очко, и лишь тогда африканская сборная прошла бы в четвертьфинал. Для неё это первое участие в баскетбольном турнире на Олимпийских играх. Команда показала характер и была близка к тому, чтобы оказаться в следующем раунде. Это явно достойно похвалы! Сербия же подарила проход дальше грекам. Теперь подопечные Пешича сыграют в четвертьфинале с Австралией. А Яннису и компании предстоит встретиться с действующим чемпионом мира Германией. Также США сыграет с Бразилией, а Канада — с Францией. Нас ожидают интереснейшие пары в плей-офф ОИ-2024.

Никита Бирюков

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