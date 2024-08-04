Головкин обратился к автору исторической медали Казахстана на Олимпиаде

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Курбанов занял второе место в финале упражнений на коне. Это серебро стало первым для Казахстана на ОИ-2024. Он также стал первым обладателем олимпийской медали в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике на своей дебютной Олимпиаде.

«Поздравляю Наримана Курбанова с серебряной медалью Олимпийских игр! Впервые в независимой истории наша страна на олимпийском пьедестале в спортивной гимнастике! Своим стремлением к победе и волевым характером Вы завоевали сердца всех казахстанских болельщиков.



Хочу также поздравить личного тренера Хусанжана Курбанова. Это настолько же его достижение, насколько ваше. Уверен, что серебро ваших первых Олимпийских игр станет началом ярких побед в будущем!



Поздравляю весь Казахстан с исторической победой», — приводит слова Головкина Olympic.kz.