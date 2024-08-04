Головкин обратился к автору исторической медали Казахстана на Олимпиаде

Курбанов занял второе место в финале упражнений на коне. Это серебро стало первым для Казахстана на ОИ-2024. Он также стал первым обладателем олимпийской медали в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике на своей дебютной Олимпиаде.
«Поздравляю Наримана Курбанова с серебряной медалью Олимпийских игр! Впервые в независимой истории наша страна на олимпийском пьедестале в спортивной гимнастике! Своим стремлением к победе и волевым характером Вы завоевали сердца всех казахстанских болельщиков.
Хочу также поздравить личного тренера Хусанжана Курбанова. Это настолько же его достижение, насколько ваше. Уверен, что серебро ваших первых Олимпийских игр станет началом ярких побед в будущем!
Поздравляю весь Казахстан с исторической победой», — приводит слова Головкина Olympic.kz.
Медаль Курбанова стала для Казахстана шестой на Олимпиаде в Париже. Золото и бронза у дзюдоистов Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева соответственно, еще одна бронзовая медаль у пулевиков в миксте Александры Ле и Ислама Сатпаева. Также как минимум бронзу себе гарантировали боксеры Нурбек Оралбай и Назым Кызайбай, которые вышли в полуфинал.