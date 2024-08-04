Тренировочные заплывы триатлонистов на ОИ-2024 вновь отменили из-за качества воды в Сене

«Учитывая сильный дождь 31 июля и 1 августа, который был особенно интенсивным вверх по течению от Парижа, мы всё ещё видим влияние на качество воды в месте проведения соревнования. Ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до уровня, на котором может состояться запланированное ознакомительное плавание. В связи с этими условиями мы решили отменить тренировочный заплыв», — говорится в заявлении организаторов Олимпиады в Париже.