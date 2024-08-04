Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
16
12
9
2США
14
24
23
3Франция
12
14
15
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Маркус Рот
Лео Нойгебауэр
Линдон Виктор
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
США
Китай
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Жульен Альфред
Шакари Ричардсон
Мелисса Джефферсон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Пэйдж Мэдден
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэйт Дугласс
Кайли Маккеон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Нидерланды
США
Великобритания
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Джош Лиендо
Илья Харун
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Тея Лэфонд
Шайника Рикеттс
Жасмин Мур
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Украина
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Ранджиндра Кэмпбелл
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Рис Макклинаган
Нариман Курбанов
Стивен Недорошик
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Лоренцо Музетти
Феликс Оже-Альяссим
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Джейд Кэйри
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Лю Шен Шу / Тин Нин
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Бразилия
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артем Долгопят
Джейк Джерман
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Коннер Линн Принс
Ли Мен Юань
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. 1/2 финала
11:50скороКунлавут ВитидсарнЛи Цзии Чжиа
Баскетбол. Женщины. Группа C
12:00скороЯпонияБельгия
Гандбол. Мужчины. Группа B
12:00скороЕгипетАргентина
Бокс. Женщины. 1/4 финала
12:32скороЛи ЦяньЛовлина Боргохайн
Бокс. Женщины. 1/4 финала
12:48скороКейтлин ПаркерХадиджа Марди
Бадминтон. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороСен ЛакшьяВиктор Аксельсен
Теннис. Женщины. Финал
13:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниМирра Андреева / Диана Шнайдер
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
13:00скороКаролина Мухова / Линда НосковаКристина Букша / Сара Соррибес-Тормо
Теннис. Мужчины. Финал
13:00скороНовак ДжоковичКарлос Алькарас
Бокс. Женщины. 1/2 финала
13:04скороЧань ЮаньПанг Чхоль Ми
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
13:20скороБиллаль БеннамаДжуниор Алькантара Рейес
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
13:30скороБельгияИспания
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
13:36скороВиятт СэнфордСофьян Умиа
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
13:52скороКристиан Хавьер ПиналесНурбек Оралбай
Волейбол. Женщины. Групповой этап
14:00скороФранцияСША
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
14:00скороОндржей Перушич / Давид ШвайнерСтефан Бурманс / Йорик де Грот
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
14:08скороЭнмануэль Рейес ПлаЛорен Альфонсо Домингес
Настольный теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
14:30скороХьюго КальдераноФеликс Лебрен
Баскетбол. Женщины. Группа B
14:30скороКанадаНигерия
Водное поло. Женщины. Группа A
15:00скороВенгрияАвстралия
12:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады

Боксерша из Тайваня Линь Юйтин победила представительницу Болгарии Светлану Каменову Станеву в ¼ финала Олимпийских игр в Париже.

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Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады | Источник: Reuters

Поединок в весовой категории до 57 кг завершился единогласной победой Юйтин со счетом 5:0. После выхода в ½ финала она гарантировала себе медаль Олимпиады-2024. Полуфинальные поединки состоятся 7 августа.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Юйтин и алжирку Иман Хелиф от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

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