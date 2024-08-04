Паника Польши и злость Франции. Кто сыграет в ¼ финала Олимпиады в мужском волейболе

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
16
12
9
2США
14
24
23
3Франция
12
14
15
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
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Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
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Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Хьюго Кальдерано
Феликс Лебрен
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Каролина Мухова / Линда Носкова
Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Маркус Рот
Лео Нойгебауэр
Линдон Виктор
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
США
Китай
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Жульен Альфред
Шакари Ричардсон
Мелисса Джефферсон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Пэйдж Мэдден
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэйт Дугласс
Кайли Маккеон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Нидерланды
США
Великобритания
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Джош Лиендо
Илья Харун
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Тея Лэфонд
Шайника Рикеттс
Жасмин Мур
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Украина
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Ранджиндра Кэмпбелл
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Рис Макклинаган
Нариман Курбанов
Стивен Недорошик
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Лоренцо Музетти
Феликс Оже-Альяссим
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Джейд Кэйри
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Лю Шен Шу / Тин Нин
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Бразилия
Италия
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Групповой этап
14:00скороФранцияСША
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
14:00скороОндржей Перушич / Давид ШвайнерСтефан Бурманс / Йорик де Грот
Баскетбол. Женщины. Группа B
14:30скороКанадаНигерия
Стрельба из лука. Мужчины. 1/2 финала
14:52скороКим ВуджинЛи Вусеок
Водное поло. Женщины. Группа A
15:00скороВенгрияАвстралия
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
15:00скороДавид Оман / Йонатан ХельвигНослен Диас / Хорхе Алайо
Теннис. Мужчины. Финал
15:00скороНовак ДжоковичКарлос Алькарас
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:00скороГерманияСловения
Велоспорт - Шоссе. Женщины
15:00скороГрупповая гонка. Женщины. Финал
Стрельба из лука. Мужчины. 1/2 финала
15:05скороФлориан УнрухБрэди Эллисон
Настольный теннис. Мужчины. Финал
15:30скороТрулс МорегардФан Жендонг
Стрельба из лука. Мужчины
15:33скороМужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Стрельба из лука. Мужчины
15:46скороМужчины. Личное первенство. Финал
Гимнастика спортивная. Мужчины
16:00скороКольца. Мужчины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
16:00скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкКим Аструп / Андрес Рассмусен
Стрельба. Женщины
16:30скороСкит. Женщины. Финал
Теннис. Женщины. Финал
16:30скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниМирра Андреева / Диана Шнайдер
Бокс. Женщины. 1/4 финала
16:30скороНести ПетекиоСюй Цичуань
Гребной слалом. Мужчины
16:30скороЭкстремальный слалом. Мужчины. Предварительные заезды
Водное поло. Женщины. Группа B
16:35скороИталияИспания
13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Паника Польши и злость Франции. Кто сыграет в ¼ финала Олимпиады в мужском волейболе

Слабейшие отсеялись. Самое интересное впереди!

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Олимпиада-2024, волейбол, мужчины, итоги группового этапа, кто с кем сыграет в ¼ финала, расписание матчей | Источник: Чемпионат.com

На мужском волейбольном турнире Олимпиады-2024 позади групповой этап. Восемь сильнейших команд прошли в ¼ финала. Подводим итоги первой стадии турнира и рассказываем о самых интересных событиях 3-го тура.

Паника тура — сборная Польши

После матча с Италией иначе как паникой состояние поляков не назовёшь. Все ждали как минимум равной борьбы, а получилось 1:3. При том что третий сет также вполне мог остаться за итальянцами, лишь сверхусилия поляков при счёте 21:23 позволили продлить мучения.

Иначе игру сборной Польши пока не назвать. Никола Грбич пока не совсем понимает, как сложить работающий пазл из набора дорогих и качественных деталей. Бартош Курек критикует себя, но не прибавляет в игре. В доигровке чехарда: Томаш Форналь явно не восстановился до конца, Вильфредо Леон играет с перепадами. Светлым пятном до какого-то момента в 3-м туре был Камиль Семенюк, но и он в итоге наошибался, а Александр Сливка пока в принципе не выглядит готовым к Олимпиаде. Радуют центры, но только ими матчи не выигрываются.

Конечно, нельзя забывать, что победители последних Олимпиад очень тяжело начинали турнир. Но у поляков ко всему ещё и фантомные боли: эта команда пять раз подряд вылетала в ¼ финала Олимпиады, а сейчас играть им со Словенией — командой, которая в последние годы частенько побеждала парней Николы Грбича. Впрочем, в случае победы поляки явно выдохнут и могут раскрыться.

Что до Италии, то здесь всё спокойно. Может быть, даже слишком? Всё-таки команда у Фердинандо де Джорджи молодая. Хоть уже и очень опытная. Япония в четвертьфинале не выглядит проблемой, а вот дальше, вероятно, предстоит сыграть с хозяевами.

Скандал тура — сборная Франции

Французы проваливали матч со Словенией, но смогли его перевернуть, уйти с матчболов в третьем сете и довести встречу до пятой партии. А там случился скандал. При счёте 10:9 в пользу Франции словенец Тине Урнаут нечисто принял подачу Бартелеми Шиненьезе. Повтор показывает, что там скорее была ошибка. Арбитры часто лояльно относятся к первому касанию, вот и на этот раз швейцарец Владимир Симонович дал продолжиться игре, что возмутило французов. Мяч был проигран, негативные эмоции выплеснулись. В итоге поражение — 2:3.

После матча французы негодовали. Женя Гребенников просил ещё раз объяснить ему правила волейбола, Бенжамен Тоньютти отметил, что у команды не первый раз возникают вопросы к судейству Симоновича. А главный тренер Андреа Джани заявил, что хоть и зол на решение судьи, игрокам не стоило предъявлять претензии, пока эпизод не был доигран.

С Джани не поспоришь. Получи Франция +2 в том моменте, вряд ли хозяева Олимпиады отпустили бы победу. Ну, а теперь им предстоит четвертьфинал с Германией.

Расслабленность тура — сборная США

Американцы уверенно провели два сета матча с Японией, которой нужна была одна партия, чтобы пройти в плей-офф, но внезапно встали в третьем игровом отрезке, чем «самураи» воспользовались. Кто-то даже начал строить теории заговора, но здесь скорее команда Джона Спироу просто расслабилась после двух слишком лёгких сетов. Нечто подобное мы наблюдали и в игре с Германией. На этот раз собраться получилось быстрее — 3:1, американцы идут без поражений.

Японцы же совсем не похожи на себя образца Лиги наций. Кажется, слова о медалях так и останутся словами. Пока не видно, за счёт чего команда Филиппа Блена сможет обыграть Италию. Хотя в плей-офф, конечно, давление будет совсем другим, и с кем оно сыграет злую шутку — вопрос.

Уверенность тура — сборная Германии

В матче с Аргентиной немцам нужны были две партии для гарантии четвертьфинала, а вот латиноамериканцев устраивала только сухая победа. Но команда Михала Винярского вышла настолько отмобилизованной, что просто камня на камне не оставила от подопечных Марсело Мендеса. Германия — сюрприз этой Олимпиады. Но в четвертьфинале с хозяевами им будет очень непросто.

Ну, а Аргентина не смогла повторить бронзовый успех Токио. Теперь эту команду ждёт перестройка. Факундо Конте уже объявил о завершении карьеры, Лусиано Де Чекко продолжит играть в клубе, но склоняется к тому, чтобы завязать со сборной.

Грусть тура — Подрашчанин и Атанасьевич попрощались со сборной

Так получилось, что матч Сербии и Канады уже ничего не решал, обе сборные вылетели досрочно. В итоге сербам удался камбэк со счёта 0:2, а затем и с 7:10 на тай-брейке. Авторами погони стали в первую очередь диагональный Александр Атанасьевич и блокирующий Марко Подрашчанин. Для обоих это был последний матч в форме сборной. Атанасьевич оформил пять эйсов, как в лучшие годы.

Будущее сборной Сербии выглядит туманным, лидеры стареют, а молодая поросль не сказать, что выдающаяся. Вряд ли эта команда может рассчитывать на что-то в ближайшем олимпийском цикле.

Ну, а Канада хоть и не смогла выиграть ни разу в Париже, получила бесценный опыт. У Туомаса Саммельвуо есть костяк, на котором можно построить крепкую команду. Здесь у «кленовых» всё впереди.

Скука тура — матч Бразилия — Египет

Традиционно в эту рубрику попадает игра с участием Египта. Африканская команда — явный пассажир на этом празднике волейбола. Бразильцы размялись и заодно обеспечили себе путёвку в четвертьфинал.

Дальше им будет куда сложнее — сборная США выглядит фаворитом матча ¼ финала. Но Бразилия хоть и переживает не лучший период в своей истории, может победить в одном матче любого соперника.

Кто с кем сыграет в четвертьфиналах

Все мужские четвертьфиналы пройдут в понедельник, 5 августа. Пары выглядят следующим образом:

10:00 мск. Словения (третий посев) — Польша (6);
14:00. Италия (1) — Япония (8);
18:00. Франция (4) — Германия (5);
22:00. США (2) — Бразилия (7).

В полуфиналах победитель первого четвертьфинала сыграет с сильнейшим в четвёртой паре, а лучший во втором матче — с лучшим в третьем. Шутки кончились, теперь ни у кого нет права на ошибку. Пока олимпийский турнир полностью оправдывает ожидания, впереди самое интересное!

Пётр Кондаков

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