Самый трогательный момент Олимпиады. Гандболистка помогла травмированной сопернице

Олимпийские игры — это не только про спорт, рекорды и достижения. Они также про взаимовыручку, уважение и дружбу. И неважно, из одной вы команды, страны или — прямо сейчас — соперники и бьётесь за победу.

Очень трогательная история произошла во время гандбольного матча Бразилия — Ангола.

Травма, несовместимая с игрой

В последнем матче предварительного этапа женского турнира по гандболу встретились сборные Бразилии и Анголы. Исход игры был важен для обеих команд — победитель отправится в четвертьфинал, а проигравший — домой.

На 36-й минуте встречи, когда Ангола уже уступала сопернику со счётом 8:16, капитан африканской команды Албертина Касома получила травму колена. Прямо на площадке девушке начали оказывать медицинскую помощь, но этого было мало. Стало ясно, что боль помешает Касоме вернуться в игру.

Врач сборной и вратарь команды помогли спортсменке подняться, не оказывая давления на повреждённую ногу. Они собирались проводить девушку до скамейки запасных, но Касома не могла сделать и шага. В этот момент и случилось то, что заставило весь зал аплодировать.

«Я не могла не помочь ей»

На помощь девушке из Анголы поспешила соперница — линейная сборной Бразилии Тамирес Морена Лима де Араужо. Она подняла Албертину, которая значительно выше и больше неё, на руки и отнесла на скамейку, попутно похлопывая её по спине в знак поддержки и приободрения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241961&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Травма произошла недалеко от меня. Сначала я продолжала играть, потому что не думала, что это настолько серьёзно. Когда я увидела её на площадке, я поняла, что она не сможет подняться, потому что очень редко бывает так, что ты падаешь и не встаёшь», — рассказала бразильянка.

«Албертина — мой друг на протяжении многих лет. Мы обе играем в Румынии. Я не могла не помочь ей, потому что понимала, что ей будет очень трудно покинуть площадку. Я испытываю к ней особую привязанность. Я очень уважаю её работу», — объяснила свой поступок де Араужо.

Капитан Анголы покинула арену с мешком льда на повреждённом колене. А бразильянка поделилась тем, что сказала ей Албертина, находясь на её руках.

«Она сказала: “Большое тебе спасибо, мой друг. Только ты могла поднять меня. Мне было очень больно”. Теперь она поправится. Я надеюсь, что она поправится. Мы обе уже пенсионерки (смеётся) и друзья, которые садятся выпить кофе и поболтать. У нас не так много времени, чтобы гулять по ночам, но мы друзья на всю жизнь», — заключила де Араужо.

Победителем матча стала Бразилия, команда вышла в четвертьфинал. Но спортивный итог этой встречи остался где-то на втором плане, потому что Олимпиада снова доказала — человечность важнее результатов.