Певица Адель остановила концерт, чтобы посмотреть финал женской стометровки на ОИ-2024

Источник: Соцсети

Певица поддерживала британскую легкоатлету Дэрилл Нейту, которая в финале оказалась лишь четвёртой.

Напомним, на дистанции 100 м среди женщин первое место заняла спортсменка из Сент-Люсии Жюльен Альфред. Она принесла Сент-Люсии первую олимпийскую медаль. Её результат — 10,72. Это первая медаль страны на соревнованиях. Американка Ша’Карри Ричардсон стала второй (10,87). Третье место заняла её соотечественница Мелисса Джефферсон (10,92).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241957&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.