Наездница из Германии выиграла золото Игр-2024 в выездке, опередив 8-кратную чемпионку ОИ

Верт в случае победы могла сравняться с девятикратными олимпийскими чемпионками Ларисой Латыниной (спортивная гимнастика) и американкой Кэти Ледеки (плавание) по числу завоёванных золотых медалей на ОИ.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Соревнования по конному спорту завершатся во вторник, 6 августа.