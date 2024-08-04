«Слепой» гимнаст из США на Олимпиаде очаровал весь мир. Его сравнивают с Суперменом

Американский гимнаст Стивен Недорозик покорил болельщиков своим видом на Олимпиаде-2024 — фото в очках, кто он такой? | Источник: Getty Images

Американский гимнаст Стивен Недорозик задолго до окончания Олимпиады в Париже стал одним из главных героев для болельщиков. К нему уже прилипло прозвище Кларк Кент за схожесть со звездой американских комиксов о Супермене. Социальные сети наполнены любовью и обожанием со всего мира, хотя его история на самом деле полна драматизма и преодолений.

Как он вообще выступает?

Стивен родился в США, а вот его предки эмигрировали из Словакии, отсюда и совсем не типичная для Америки фамилия. Любопытно, что его назвали в честь деда по отцовской линии, который был ветераном Второй мировой войны. Пожалуй, его сложно назвать стереотипным атлетом, для которого спорт всегда на первом месте. У Недорозика есть степень высшего учебного заведения в штате Пенсильвания, причём специализировался он не где-нибудь, а в электромеханической инженерии. Согласитесь, не самое простое и очевидное направление для спортсмена высочайшего уровня.

Любовь к спорту при этом шла с ним на протяжении практически всей жизни. Уже с пяти лет он стал заниматься спортивной гимнастикой и сразу полюбил упражнения на коне, которые впоследствии и принесли ему мировую славу.

В 2015 и 2016 годах Стивен одержал первые крупные победы на юниорском уровне, после чего результаты шли вверх. В конечном итоге он пришёл к участию в Олимпиаде-2024 в статусе чемпиона мира 2021 года.

Его история не привлекла бы столько внимания общественности, если бы не один фактор. С детства Недорозик страдает косоглазием, у него полностью отсутствует восприятие глубины изображения. Из-за проблем со зрением парню постоянно приходится носить очки. Что говорить, если он даже не может получить водительские права! Но это не мешает ему быть одним из лучших гимнастов мира, уж как минимум в упражнениях на коне.

«Величайший момент в моей жизни»

Тем не менее далеко не все в США перед стартом Олимпиады в Париже поддерживали его участие в соревнованиях. Перед командным турниром люди выражали скепсис относительно присутствия Недорозика в заявке. А он взял и ответил критикам великолепным выступлением. За золото боролись Япония и Китай, а вот американцы могли претендовать лишь на бронзу. Стивен, конечно же, был заявлен на свой любимый снаряд — на коня. Именно там он завершал программу соревнований в своей сборной.

Звёздного часа ждать ему пришлось довольно долго. В какой-то момент он даже закрыл глаза и будто бы заснул. Камеры тут же выхватили этот момент, ставший впоследствии мемом. Ещё бы — гимнаст заснул перед стартом!

Источник: Кадр из трансляции

Интрига была настолько мощной, что некоторые американские телеканалы даже запускали обратный отсчёт до начала его выступления. Долгое ожидание сменилось абсолютным восторгом. Недорозик показал второй результат на коне, уступив лишь победителю двух последних Олимпиад на этом снаряде. Фактически именно Стивен принёс Америке медаль впервые с 2008 года. Это была фантастика. Когда он завершил свою программу, товарищи по команде разразились радостными криками и подняли его на плечи.

«Это был просто величайший момент в моей жизни, и я так счастлив, что был там и пережил это», — цитирует Недорозика издание NPR.

Настоящий Супермен

Позже он добавил к этому достижению ещё одну бронзу, но уже в личном турнире на своём любимом коне. Публика была в невероятном восторге. Парня сравнивали с героем Супермена Кларком Кентом. Ведь когда Стивен снимает очки, он действительно становится будто бы другим человеком и показывает удивительный талант при том, что фактически ничего не видит. Уму непостижимо, как он вообще выдаёт эти трюки на коне с таким зрением!

Однажды он получил подарок от Тайного Санты на Рождество. Это были специальные очки на резинке, которые он мог бы надевать на соревнованиях, сохраняя свой образ супергероя. Они придавали ему уверенности, хотя на Олимпиаде в Париже Стивен прекрасно обошёлся и без них — исключительно на инстинктах и фантастическом таланте. Забавно, что когда он праздновал медаль, то обернулся в американский флаг точь-в-точь как Супермен.

Помимо этого, Недорозик умеет невероятно быстро собирать кубик Рубика. Его рекорд — меньше девяти секунд. Он признался, что перед выходом на Олимпиаду именно так и расслаблялся и увидел в этом позитивный знак.

«После того как я собрал кубик менее чем за 10 секунд перед финалом команд, а сегодня собрал снова менее чем за 10 секунд, я подумал: “Ладно, дело уже сделано”, — смеялся он на пресс-конференции после финала.

Стивен доказал, что необязательно быть суперчемпионом, чтобы стать любимцем. Просто важно идти к мечте, несмотря ни на что.