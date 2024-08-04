Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесли из-за отсутствия волн

Проведение полуфинала и финала планировалось на воскресенье, 4 августа, но организаторы были вынуждены отложить соревнования как минимум до понедельника, 5 августа.

Серфинг на Играх проходит в Теахупоо (Таити). На прошлой неделе женский раунд ⅛ финада и мужской четвертьфинал также были отложены из-за неблагоприятных ветровых условий, влияющих на формирование волн.