Спортсменка из Чили завоевала золото Олимпиады-2024 в ските

В финальном раунде в перестрелке она оказалась сильнее представительницы Великобритании Амбер Руттер, которая стала серебряным призёром соревнований. Бронзовую медаль завоевала американка Остен Смит.

Кроветто Чадид принесла сборной Чили первую медаль в целом на Олимпиаде-2024. У Великобритании — 35-я награда, у США — 64-я. Американцы лидируют по общему количеству медалей (64), но уступают сборной Китая по золотым наградам.