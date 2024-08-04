Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241962&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере выиграл золотую медаль Олимпиады, одержав победу над испанцем Карлосом Алькарасом в финале одиночного мужского турнира на Играх 2024 года в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут. Сербский теннисист был посеян под первым номером на турнире, испанец — под вторым.

Джоковичу 37 лет, он является самым возрастным финалистом Олимпиады в мужском одиночном разряде. 21-летний Алькарас стал самым молодым финалистом одиночного турнира среди мужчин с момента возвращения тенниса в программу Олимпийских игр в 1988 году. Джокович вышел вперед по победам в личных встречах с Алькарасом — 4−3.

Обладатель рекордных 24 титулов на турнирах Большого шлема Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпиады, ранее он становился бронзовым призером Игр 2008 года в Пекине. Алькарас на своей дебютной Олимпиаде выиграл серебро.