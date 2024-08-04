Джокович стал самым возрастным победителем Олимпиады среди мужчин и женщин в теннисе
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Олимпийских игр-2024, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Олимпийских игр-2024, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Как сообщает Opta, серб стал самым возрастным теннисистом-победителем Олимпийских игр с момента возвращения вида спорта в олимпийскую программу (с 1988 года).
Новак добился победы в возрасте 37 лет и 74 дней.