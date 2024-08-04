Бадминтонисты из Китайского Тайбэя выиграли золото Олимпиады, обыграв китайцев в финале

В финальном поединке они одолели дуэт из Китая Лян Вэй Кэн/Ван Чан в трёх сетах — 2:1 (21:17, 18:21, 21:19).

Бронзовую медаль завоевали бадминтонисты из Малайзии. В матче за третье место Аарон Се и Су Вэй И в трёх сетах обыграли дуэт из Дании Ким Аструп/Андерс Скоруп Расмуссен — 2:1 (16:21, 22:20, 21:19).