Армянский гимнаст Давтян стал серебряным призером ОИ в опорном прыжке

За свое выступление он получил 14,966 балла. На Играх в Токио Давтян становился обладателем бронзовой награды также в опорном прыжке.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска были обнародованы в ноябре. В марте стало известно, что сборная России по спортивной гимнастике отказалась участвовать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже.